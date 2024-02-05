Opel’de Şubat’a Özel Kampanya: 300.000 TL’ye 12 Ay Vade ve İndirim Fırsatıyla Sıfır Araç

Yeni yılda sıfır araç almak isteyenler için Opel’den stoklarla sınırlı bir fırsat geliyor. Şubat ayında Opel yetkili satıcılarını ziyaret ederek, tasarım ve teknoloji harikası Opel otomobil, SUV ve ticari araç modellerine avantajlı fiyatlar ve cazip finansman seçenekleriyle ulaşabilirsiniz. Opel’in kampanya tekliflerini kaçırmayın.

Opel’de Şubat’a Özel Kampanya: 300.000 TL’ye 12 Ay Vade ve İndirim Fırsatıyla Sıfır Araç
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300.000 TL’ye 12 Ay Vade ve İndirimli Sıfır Araçlar Opel’de! Şubat Kampanyasını Kaçırmayın

Opel araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak kampanya fırsatı! 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, opak renkli ve opsiyonsuz standart paketli araçlar belirtilen fiyata satılmaktadır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve araçların fiyatı ve teslimat tarihi seçilen paket, renk ve bayiye göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılan bayiler için www.opel.com.tr’yi inceleyiniz.

Opel'in Şubat 2024 kampanya fırsatları oldukça çeşitli ve cazip görünüyor. İşte bazı önemli detaylar:

Opel Corsa Kampanyası:

otomobil

- Kredi İmkanları: Corsa ve Corsa Elektrik modellerinde 200.000 TL'ye kadar %0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

- Fiyatlar: Corsa'nın 2024 modelinde başlayan fiyatlar şu şekilde:

  - Corsa 1.2 Benzinli MT5 75 HP Edition: 992.900 TL

  - Corsa-e 100 kW Ultimate: 1.313.900 TL

Opel Astra Kampanyası:

otomobil

- Kredi Fırsatları: Astra ve Astra Elektrik modellerinde 12 ay taksitle %0,99 faizli kredi seçenekleri mevcut.

- Fiyatlar: Astra'nın 2024 modelinde başlayan fiyatlar şu şekilde:

  - Astra 1.2 Benzinli AT8 130 HP Edition: 1.519.900 TL

  - Astra-e 115 kw Ultimate: 1.648.900 TL

Opel Grandland Kampanyası:

otomobil

- Kredi İmkanları: Grandland modellerinde 300.000 TL'ye kadar %0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

- Fiyatlar: Grandland'ın 2024 modelinde başlayan fiyatlar şu şekilde:

  - Grandland 1.2 Benzin AT8 130 HP GS: 1.879.900 TL

  - Grandland 1.5 Dizel AT8 130 HP Ultimate: 2.063.900 TL

Opel Mokka Kampanyası:

otomobil

- Kredi Fırsatları: Mokka ve Mokka Elektrik modellerinde 12 ay taksitle %0,99 faizli kredi seçenekleri mevcut.

- Fiyatlar: Mokka'nın 2024 modelinde başlayan fiyatlar şu şekilde:

  - Mokka 1.2 Benzin AT8 130 HP Edition: 1.508.900 TL

  - Mokka-e 100 kW Ultimate: 1.538.900 TL

Opel Crossland Kampanyası:

otomobil

- Kredi İmkanları: Crossland modellerinde 200.000 TL'ye kadar %0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

- Fiyatlar: Crossland'ın 2024 modelinde başlayan fiyatlar şu şekilde:

  - Crossland 1.2 Benzinli MT6 110 HP Essential: 1.156.900 TL

Opel Hafif Ticari Araçlar Kampanyası:

- Kredi Seçenekleri: Hafif ticari araçlarda özel kredi seçenekleri mevcut. Zafira Life, Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van modelleri bu kampanyadan faydalanabilir.

Opel Satış Sonrası Kampanyalar:

- Bakım Kampanyaları: 3 yaş üzeri ve 7 yaş üzeri Opel araçlara özel bakım kampanyaları sunuluyor.

- Ücretsiz Yol Yardımı: Periyodik bakım yaptıran tüm Opel araçları, 1 yıl boyunca ücretsiz Opel Assistance hizmetinden faydalanabiliyor.

Opel Garanti Kampanyası:

- 5 Yıl Garanti: Opel Flexcare sözleşmesi ile aracın garanti süresi uzatılabiliyor.

Bu kampanyaların detayları, belirli şartlara ve tarih aralıklarına tabi olabilir, bu nedenle detayları yerel Opel bayinizden doğrulamak önemlidir.

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