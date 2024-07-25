Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

Opel'in yeni kampanyasında, 150.000 TL'lik kredi için 12 ay vade ve %1,99 faiz oranı sunuluyor.

Corsa GS İçin Özel Fiyatlar



Corsa GS model araçlarda, online rezervasyon yapan müşterilere özel 1.250.000 TL'den başlayan fiyatlarla satış imkanı sunuluyor. Bu kampanya, 23 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve sadece belirli bayilerde uygulanmaktadır.

Kampanya Koşulları



Kampanya kapsamında sunulan tavsiye edilen fiyat, sadece ön rezervasyonu yapılan Corsa GS model araçların opak renk ve opsiyonsuz standart paket alımlarında geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve aracın nihai fiyatı, tercih edilen araç paketine, rengine ve diğer özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Tahmini teslimat tarihi ise aracın seçilen teknik özelliklerine ve stok durumuna bağlı olarak belirlenir.

Daha Fazla Bilgi İçin



Kampanya ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve katılım sağlayan bayilerin listesini görmek için www.opel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, bu özel fırsatlar stoklarla sınırlıdır ve kaçırılmaması gereken bir fırsat sunmaktadır.

Opel Corsa'nın sunduğu bu avantajlardan yararlanmak için hemen online rezervasyon yaparak fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bu kampanya ile hem uygun kredi imkanından faydalanabilir hem de Corsa GS model aracı uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.



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