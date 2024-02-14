Opel Mokka 2024 modellerinde büyük fırsat! 12 ay %0,99 faiz ve 300.000 TL kredi imkanı

Opel Mokka’da Şubat Ayına Özel Fırsat: 300.000 TL’ye 12 Ay %0,99 Faiz

Opel, Şubat ayında otomobil almak isteyenlere kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Opel Mokka, 300.000 TL’ye varan kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneğiyle satışa sunuluyor. Opel Mokka, hem tasarım hem de performans açısından dikkat çekiyor.





Opel Mokka, 1.2 litrelik turbo benzinli motoru ile 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Opel Mokka, 6 ileri otomatik şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Opel Mokka, ayrıca 10.25 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, geri görüş kamerası, otomatik klima, deri direksiyon, 18 inç alaşım jantlar gibi donanımlara sahip.



Opel Mokka’nın Öne Çıkan Özellikleri

Opel Mokka, tasarımı ile göz kamaştırıyor. Opel Mokka, yeni Opel Vizor ön yüzü, LED farları, LED stopları, siyah tavanı, renkli gövdesi, sportif hatları ile modern ve dinamik bir görünüme sahip. Opel Mokka, iç mekanında da kalite ve konforu bir arada sunuyor. Opel Mokka, geniş ve rahat koltukları, deri direksiyonu, dijital gösterge paneli, dokunmatik ekranı, kablosuz şarj yuvası, USB girişleri, 12V prizi, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, hız sabitleyici, yol bilgisayarı, start-stop sistemi, anahtarsız çalıştırma gibi özelliklere sahip.





Opel Mokka, performansı ile de beğeni topluyor. Opel Mokka, 1.2 litrelik turbo benzinli motoru ile 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Opel Mokka, 6 ileri otomatik şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor. Opel Mokka, ayrıca Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. Opel Mokka, güvenlik açısından da zengin bir donanıma sahip. Opel Mokka, şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleme asistanı, yaya algılama sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, park asistanı, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, elektronik denge kontrolü, ABS, EBD, ASR, ESP gibi özelliklere sahip.

Opel Mokka'nın satış fiyatı ne kadar?





Edition için 12 ay %0,99 faizle 250.000 TL veya %0 faizle 12 ay vadeyle 185.000 TL ödeme imkanı sunulmaktadır.

GS ve Ultimate için ise 12 ay %0,99 faizle 300.000 TL veya %0 faizle 12 ay vadeyle 225.000 TL ödeme seçenekleri bulunmaktadır.

Ayrıca, online rezervasyonla Mokka 1.2 130 HP AT8 ULTIMATE (MY24) versiyonu için başlayan fiyatlar 1.562.000 TL'den itibaren sunulmaktadır.

*Kampanya, 1 Şubat 2024 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Mokka 1.2 130 HP AT8 EDITION (MY24) model aracın online rezervasyon aracılığıyla kampanyaya katılım sağlayan bayilerde geçerlidir. Belirtilen fiyatlar, rezervasyon tarihindeki opak renk ve opsiyonsuz standart paket alımlarında uygulanmaktadır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve nihai fiyat, tercih edilen araç paketine, rengine ve diğer özelliklere göre bayi özelinde değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi ve katılım sağlayan bayi listesi için www.opel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Kampanya sadece nakit alımlar için geçerlidir.Opel Mokka fiyatı ne kadar? Opel Mokka fiyatı, Şubat ayında 300.000 TL’den başlıyor. Opel Mokka, 300.000 TL’ye varan kredi için 12 ay, %0,99 faiz seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel Mokka motoru nasıl? Opel Mokka, 1.2 litrelik turbo benzinli motoru ile 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor.

Opel Mokka yakıt tüketimi ne kadar? Opel Mokka, 6 ileri otomatik şanzımanı ile 100 km’de ortalama 5.8 litre yakıt tüketiyor.

Opel Mokka donanımı nasıl? Opel Mokka, 10.25 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, geri görüş kamerası, otomatik klima, deri direksiyon, 18 inç alaşım jantlar gibi donanımlara sahip.