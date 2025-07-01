Ordu'da 17. Vosvos Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Ordu'da 17. Vosvos Şenliği Başladı

Ordu, yüzlerce vosvos tutkununu bir araya getiren 17. Vosvos Şenliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vosvos tutkunları, bu özel etkinlikte buluşarak şehrin atmosferini renklendirdi.

Altınordu Belediyesi Önünde Buluşma

Etkinlik, Altınordu Belediyesi önünde gerçekleştirilen buluşma ile başladı. Vosvos tutkunları, burada oluşturdukları konvoyla şehri dolaşma şansı yakaladı.

Başkan Tepe'den Duygusal Açıklamalar

Konvoyu karşılayan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şenliğin turizm açısından önemli bir etkinlik olduğuna vurgu yaptı. Tepe, "Dostluğun, dayanışmanın ve renkliliğin simgesi haline gelen bu buluşma, bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Vosvos, her görenin yüzünde bir tebessüm oluşturarak çocukluğumuzu hatırlatıyor," dedi.

Kültürel ve Sosyal Değerler

Başkan Tepe, etkinliklerin kentin ruhunu beslediğine ve kültürünü yaşattığına inandıklarını belirterek, "Ordu'nun her sokağında kültüre, sanata ve spora yer açmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik Detayları

17. Vosvos Şenliği, 6 Temmuz'da sona erecek. Şehir turunun ardından, katılımcılar Mesudiye ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi Mesire Alanı'na giderek kampa hareket etti.

Ordu'da, 100 vosvos tutkununun bir araya geldiği "17. Vosvos Şenliği" düzenlendi. Konvoydaki araçlarla, şehir turu atıldı.

Ordu'da, 100 vosvos tutkununun bir araya geldiği "17. Vosvos Şenliği" düzenlendi. Konvoydaki araçlarla, şehir turu atıldı.