Ordu'da Kurul Kalesi'nde 16. Sezon Arkeolojik Kazılara Başlanıyor

16. Sezon Kazıları Başlıyor

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010 yılından bu yana devam eden arkeolojik kazılar, gelecek hafta yeniden başlatılacak. Bu önemli çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yürütülüyor.

Uzman Ekiple Çalışmalar Devam Edecek

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un kazılara başkanlık edeceğini kaydetti. Toparlak, yapılan araştırmalar neticesinde önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirtirken, kazıların Karadeniz bölgesi'nin ilk arkeolojik kazısı olarak öne çıktığını vurguladı.

Tarihi Eserler ve Beklentiler

Toparlak, Kurul Kalesi'nin tarihi geçmişinin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Burası tek bir medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Dolayısıyla yürütülen bu çalışmada tek bir medeniyetin izlerini görebiliyorsunuz," dedi. Kazılarda şimdiye kadar 6. Mithridates dönemine ait 2 bin 100 yıllık Ana Tanrıça Kibele heykeli ile birlikte yaklaşık 5 bin parça tarihi eser bulunduğunu ifade etti.

Turizme Açılma Planları

Toparlak, "Kazıların devam etmesiyle orada yaşanmışlığı hep birlikte görmüş olacağız" diyerek, Kurul Kalesi kazılarına 16. sezonunda büyük titizlikle devam edileceğini belirtti. Ayrıca kazıların gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm hazırlıkların tamamlandığını ve ödenek sıkıntısının bulunmadığını vurguladı. Toparlak, ortaya çıkarılan mimari yapıların bozulmasından endişe nedeniyle kalenin turizme açılamadığını belirtti.

"Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri yapıldıktan sonra Ordu Kurul Kalesi'ni turizme açmayı planlıyoruz. Burası Ordu için büyük bir fırsat ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz," diye ekledi. Son olarak, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin yeni yapılacak Ordu Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde 2010'dan itibaren devam eden arkeolojik kazılara gelecek hafta yeniden başlanmasının planlandığı bildirildi.