DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Ordu'da Sis Bulutları Nefes Kesen Manzaralar Sunuyor

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki sis bulutları, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunarak doğanın güzelliklerini ortaya çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 15:10
Ordu'da Sis Bulutları Nefes Kesen Manzaralar Sunuyor

Ordu'da Eşsiz Bir Doğa Manzarası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, siste oluşan etkileyici manzaralar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2006 yılında kent ormanı ilan edilen Saraycık Mahallesi'nde, 900 metre yükseklikte bulunan Yoroz mevkii, sisli havanın getirdiği görsel şölenle dolup taşıyor.

Doğa Severler Seyir Terasında Buluşuyor

Yoroz mevkiine gelen vatandaşlar, seyir terasından sis bulutlarını izleme fırsatı bulurken, bu eşsiz anları fotoğraflamaktan geri durmuyor. Seyir terasına ilk kez gelen Ali Garip Gür, "Çok güzel sis bulutu manzarasıyla karşılaştım," diyerek duygularını paylaşıyor. Sisin oluşturduğu bu güzellik karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden Gür, herkese doğanın keyfini çıkarmayı tavsiye ediyor.

Bulutların Üzerinde Hissetmek

Başka bir ziyaretçi olan Sema Öksüz ise, "Çok güzel sis manzarasıyla karşılaştım ve adeta kendimi bulutların üzerinde hissettim," diyerek bu doğal güzelliği övüyor. Ayrıca, sis bulutunun oluşturduğu manzara dron ile havadan görüntülenerek tüm güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Ordu'daki bu eşsiz doğa manzarası, her mevsim farklı bir güzellik sunmaya devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etimesgut'ta Tır Parkı Protestosu: Yerleşim Alanına Yakınlığı Tepki Topladı
2
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti ile Görüştü
3
Banyo küflerine tek malzeme ile veda edin! Küf lekelerini silgi gibi siliyor
4
Kahta Kalesi'nde Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu Yaşanıyor
5
Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleştirildi
6
Bursa'da Öğrenciler 'Ufkun Ötesinde' Belgeselini İzledi
7
2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor