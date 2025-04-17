Ordu'da Sis Bulutları Nefes Kesen Manzaralar Sunuyor

Ordu'da Eşsiz Bir Doğa Manzarası

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, siste oluşan etkileyici manzaralar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 2006 yılında kent ormanı ilan edilen Saraycık Mahallesi'nde, 900 metre yükseklikte bulunan Yoroz mevkii, sisli havanın getirdiği görsel şölenle dolup taşıyor.

Doğa Severler Seyir Terasında Buluşuyor

Yoroz mevkiine gelen vatandaşlar, seyir terasından sis bulutlarını izleme fırsatı bulurken, bu eşsiz anları fotoğraflamaktan geri durmuyor. Seyir terasına ilk kez gelen Ali Garip Gür, "Çok güzel sis bulutu manzarasıyla karşılaştım," diyerek duygularını paylaşıyor. Sisin oluşturduğu bu güzellik karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden Gür, herkese doğanın keyfini çıkarmayı tavsiye ediyor.

Bulutların Üzerinde Hissetmek

Başka bir ziyaretçi olan Sema Öksüz ise, "Çok güzel sis manzarasıyla karşılaştım ve adeta kendimi bulutların üzerinde hissettim," diyerek bu doğal güzelliği övüyor. Ayrıca, sis bulutunun oluşturduğu manzara dron ile havadan görüntülenerek tüm güzellikleri gözler önüne seriliyor.

Ordu'daki bu eşsiz doğa manzarası, her mevsim farklı bir güzellik sunmaya devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde siste güzel manzaralar ortaya çıktı.