Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı

Ordu Valiliği, Kabadüz-Çambaşı yolunun 29 km Yokuşdibi ile 52 km Çambaşı arasını yoğun tipi ve esinti nedeniyle saat 11.00'den itibaren geçici olarak trafiğe kapattı.