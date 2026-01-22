Ordu'da Tipi Nedeniyle Kabadüz-Çambaşı Yolu Trafiğe Kapandı

Ordu Valiliği, Kabadüz-Çambaşı yolunun 29 km Yokuşdibi ile 52 km Çambaşı arasını yoğun tipi ve esinti nedeniyle saat 11.00'den itibaren geçici olarak trafiğe kapattı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:56
Valilikten açıklama

Ordu Valiliği, Kabadüz ilçesinden Çambaşı Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda etkili olan yoğun tipi ve esinti nedeniyle ulaşımın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, Kabadüz-Çambaşı yolunun 29 kilometresindeki Yokuşdibi mevkisi ile 52 kilometresindeki Çambaşı mevkisi arasının, olumsuz hava şartları, tipi ve esinti nedeniyle saat 11.00 itibarıyla trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Sürücülere, yetkililerin uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

KABADÜZ ÇAMBAŞI YOLU (BELEDİYE BAŞKANININ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDAN ALINDI)

