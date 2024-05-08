Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) şçı, mutfak asistanı, elektrikçi, kaynakçı, tesisatçı, iş makinesi operatörü, traktör şoförü, garson, pastacı, temizlikçi, bulaşıkçı, seracı, diğer fidanlık işleri ile bahçıvan, kimya laboratuvar teknisyeni pozisyonlarına yönelik geçici işçi alınacağı bildirildi. Başvurular 3 Mayıs'ta sona eriyor.

OGM İşçi Alım Şartları

























OGM İşçi Alım Kontenjanları









Başvuru tarihi ve yeri

OGM işe alım başvuruları 29 Nisan - 3 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla duyurulacak, duyuruda belirtilen koşulları sağlayan adaylar ise bildirim süresi içinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuru yapacak. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İŞKUR sitesine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak işyeri başlık kısmına “ORMAN GENEL MÜDÜRLÜK” yazın, sonuçlarda ilanlar ekrana gelecek.