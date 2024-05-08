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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) işçi alımlarının kayıt altına alınması süreci devam ediyor. Başvuru koşulları ve başvuru bilgilerine ilişkin detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 00:15
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) şçı, mutfak asistanı, elektrikçi, kaynakçı, tesisatçı, iş makinesi operatörü, traktör şoförü, garson, pastacı, temizlikçi, bulaşıkçı, seracı, diğer fidanlık işleri ile bahçıvan, kimya laboratuvar teknisyeni pozisyonlarına yönelik geçici işçi alınacağı bildirildi. Başvurular 3 Mayıs'ta sona eriyor.

OGM İşçi Alım Şartları

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

OGM İşçi Alım Kontenjanları

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı

Başvuru tarihi ve yeri

OGM işe alım başvuruları 29 Nisan - 3 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla duyurulacak, duyuruda belirtilen koşulları sağlayan adaylar ise bildirim süresi içinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuru yapacak. https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İŞKUR sitesine kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaparak işyeri başlık kısmına “ORMAN GENEL MÜDÜRLÜK” yazın, sonuçlarda ilanlar ekrana gelecek.

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

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