Osmaneli Belediyesi'nden Fabrika İşçilerine Sıcak Çorba

Osmaneli Belediyesi, sabah mesaisine başlayan fabrika çalışanlarına ücretsiz sıcak çorba dağıtarak güne zinde başlamalarını hedefledi; uygulama periyodik olarak sürecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:06
Osmaneli Belediyesi'nden Fabrika İşçilerine Sıcak Çorba İkramı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından fabrikalarda çalışan vatandaşlara ücretsiz sabah çorbası dağıtıldı.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan fabrika çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen ikramla, personele sıcak çorba sunularak güne daha zinde başlamaları amaçlandı.

İlçe genelinde sürdürülen uygulama kapsamında belediye ekipleri tarafından yapılan dağıtım, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulamanın belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Başkan Bekir Torun'un Açıklaması

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun şöyle dedi: "Günün ilk saatlerinde çalışan vatandaşlarımızın yanında olmak, güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz bu uygulamamız devam edecektir. Emekleriyle Osmaneli’ni ayakta tutan tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz".

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

