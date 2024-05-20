Otomobili olanlar artık 112 TL para ödeyecek! Okkalı zam duyuruldu

2024 yılında Avrasya Tüneli kullanım ücretlerinde önemli bir artış yaşandı. Köprülerdeki ücret artışının ardından, tünel geçişleri de zamlandı. Şimdi, otomobil sürücüleri tüneli kullanmak için 112 TL ödemek zorundalar. İşte Avrasya Tüneli’nin en son güncellenen geçiş ücretleri…





İstanbul’un iki yakasını birleştiren Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine yapılan zam, yüzde 40 oranında gerçekleşti. Artık otomobiller için geçiş ücreti 112 TL, minibüsler için 168 TL ve motosikletler için 41,7 TL olarak güncellendi. Ayrıca, İstanbul’un önemli bağlantı noktalarından olan köprülerin geçiş ücretleri de yeni zamlarla birlikte şöyle düzenlendi:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Otomobiller için geçiş ücreti 24 TL’ye yükseltildi.

Osmangazi Köprüsü: En ucuz geçiş ücreti 399 TL oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 419 TL’ye çıktı.

İstanbul - Ankara Anadolu Otoyolu: Geçiş ücreti 134 TL olarak belirlendi.

İstanbul - İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü dahil): Geçiş ücreti 984 TL olarak güncellendi.

Bu zamlar, köprü ve otoyol kullanıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor ve yeni tarifeler, günlük seyahat planlamalarını etkileyebilir.