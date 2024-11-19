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Tahsin Ceylan AAtölye'de Karadeniz ve Marmara'nın Derinliklerini Anlattı

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, AAtölye'deki etkinlikte Karadeniz ve Marmara hakkında deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:06
Tahsin Ceylan AAtölye'de Karadeniz ve Marmara'nın Derinliklerini Anlattı

Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'de düzenlenen "Gözcü: Tahsin Ceylan ile Karadeniz ve Marmara'yı Tanıyalım" etkinliğinde ilginç deneyimlerini paylaştı.

Ceylan, bu bölgelere dair çekim yaptığı belgesellerden yola çıkarak Karadeniz ve Marmara'nın doğal güzelliklerini ve deniz altı yaşamını katılımcılarla paylaştı. Etkinlik, hem meraklılar hem de uzmanlar için oldukça keyifli bir içerik sundu.

Bölgeye dair teknik bilgiler ve görsel sunumlar eşliğinde katılımcılar, Ceylan'ın deniz altındaki çarpıcı keşiflerinden ilham aldılar. Bu etkinlik, sualtı belgeselciliği konusunda farkındalık yaratma amacı güdüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'deki "Gözcü:...

Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'deki "Gözcü: Tahsin Ceylan ile Karadeniz ve Marmara'yı Tanıyalım" etkinliğinde deneyimlerini anlattı. Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AA personeli ve davetliler katıldı.

Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'deki "Gözcü:...

Dünyaca ünlü su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AAtölye'deki "Gözcü: Tahsin Ceylan ile Karadeniz ve Marmara'yı Tanıyalım" etkinliğinde deneyimlerini anlattı. Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, AA Görsel Haberler Direktörü Fırat Çağlayan Yurdakul moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, AA personeli ve davetliler katıldı.

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