DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÖTV muafiyetli araç satışları artırırken, TBMM yeni düzenlemelerle suistimalleri önlemeyi hedefliyor. Süre uzatıldı ve yerlilik şartı getirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:56
ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Dönem Başladı

Artan ÖTV muafiyetli araç satışları, bazı spekülasyonlar ve suistimal iddialarını da beraberinde getirmişti. Bu durumu önlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenlemeler, engelli vatandaşların araç alımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Satış Süresi İki Katına Çıktı

Daha önce engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyetiyle alınan araçların 5 yıl sonra satılabilme imkanı, yeni düzenleme ile tam 10 yıla çıkarıldı. Bu değişiklik, muafiyetle araç sahibi olan kişilerin araçlarını daha uzun süre kullanmalarını ve muafiyetin amacına uygun kullanılmasını hedefliyor. Bu kuralların ikinci el araç alımları için de uygulanması bekleniyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

%20 Yerlilik Şartı Getirildi

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli ayağı ise ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartının getirilmesi. Araç almak isteyenlerin, tercih edecekleri araçların en az %20 oranında yerli üretim olması zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeyle otomobil üreticilerinin yerli yatırımlara yönelmesi ve Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre, bu önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, özellikle yerlilik oranı konusu hakkında kesin ifadelerin beklendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı
2
Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!
3
Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi
4
Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak
5
Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak
6
Akşama ne pişirsem derdine son! Sadece 30 dakikada hazırlanan 7 pratik yemek tarifi
7
Karasu'da Roman Kahramanları Yaşatıldı: Öğrenciler Kostümleriyle Okul Koridorlarını Renklendirdi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!