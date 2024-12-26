ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Dönem Başladı

Artan ÖTV muafiyetli araç satışları, bazı spekülasyonlar ve suistimal iddialarını da beraberinde getirmişti. Bu durumu önlemek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen yeni düzenlemeler, engelli vatandaşların araç alımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Satış Süresi İki Katına Çıktı

Daha önce engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyetiyle alınan araçların 5 yıl sonra satılabilme imkanı, yeni düzenleme ile tam 10 yıla çıkarıldı. Bu değişiklik, muafiyetle araç sahibi olan kişilerin araçlarını daha uzun süre kullanmalarını ve muafiyetin amacına uygun kullanılmasını hedefliyor. Bu kuralların ikinci el araç alımları için de uygulanması bekleniyor.

%20 Yerlilik Şartı Getirildi

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli ayağı ise ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartının getirilmesi. Araç almak isteyenlerin, tercih edecekleri araçların en az %20 oranında yerli üretim olması zorunlu hale geldi. Bu düzenlemeyle otomobil üreticilerinin yerli yatırımlara yönelmesi ve Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre, bu önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olup, özellikle yerlilik oranı konusu hakkında kesin ifadelerin beklendiği belirtildi.