Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Özel Okul Velileri Dikkat!

Özel okulların yeni eğitim dönemi kayıt ücretlerinin duyurulmasıyla veliler büyük bir şok yaşıyor. Fahiş fiyat artışları, özellikle çocukları okula giden ailelerin bütçelerini adeta zor durumda bırakıyor. Eğitim masraflarının artış göstermesiyle birlikte, uzmanlar velilere önemli bir çözüm önerisinde bulunuyor: Hakem heyetleri!

Devletin Müdahalesi

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul zamlarının kontrol altına alınacağına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, özel okulların, mevcut öğrenciler için enflasyon farkı artı yüzde 5 zam yapabileceklerini belirtti. Ancak, bu açıklamada belirtilen sınırların çok üzerinde zamlar uygulandığı veliler tarafından ifade ediliyor.

Artan Şikayetler ve Haklarınız

Son dönemlerde tüketici derneklerine yapılan şikayetlerde %73 oranında artış gözlemlendi. Veliler, orantısız fiyat artışları ve yönetmeliklere aykırı uygulamalarla karşı karşıya kalırken, Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, önemli bir hatırlatma yaptı. Türkiye'deki yönetmeliklerin özel okul ödemelerine bazı kısıtlamalar getirdiğini hatırlatarak, bazı okulların bu kısıtlamaların etrafından dolanarak yüksek ücretler talep ettiklerini belirtti.

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Süreci

Özel okullarda yemek ve servis gibi ücretlerde yapılan artışların yasal sınırları aştığını vurgulayan Deniz, velilerin tüketici hakem heyetlerine başvurarak fazla ödedikleri miktarları geri alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Hakem heyetine yapılan başvurular, veli mağduriyetlerini gidermeye yönelik önemli bir adım olacaktır.

Velilerin, fazla ödenen veya alınmaması gereken ücretleri geri almak için tüketici hakem heyetine başvurmaları gerekiyor. Bu şekilde mağduriyetler ortadan kalkacak ve aileler huzurlu bir eğitim süreci geçirebilecektir.