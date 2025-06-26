Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın İbadete Açılıyor

Bursa'da Tarihi Özlüce Camisi Yeniden İbadete Açılıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

19. Yüzyıldan Günümüze

Özlüce Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele sonrası camiye dönüştürülmüştü.

Restorasyon Süreci

Uzun yıllar hizmet veren caminin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023'te başlatılan restorasyonu, caminin mimari yapısına ve özgün tasarımına sadık kalınarak gerçekleştirildi. Doğu-batı doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan bu yapı, modern inşaat teknikleri ile mukavemetinin artırılması sağlandı.

Gelecek Nesillere Aktarıldı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu önemli restorasyon projesi sayesinde Özlüce Camisi, gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.