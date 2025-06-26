DOLAR
39,83 -0,16%
EURO
46,6 0,27%
ALTIN
4.263,07 -0,13%
BITCOIN
4.260.679,13 0,73%

Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın İbadete Açılıyor

Bursa'nın tarihi Özlüce Camisi, restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 15:51
Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın İbadete Açılıyor

Bursa'da Tarihi Özlüce Camisi Yeniden İbadete Açılıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

19. Yüzyıldan Günümüze

Özlüce Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen yapı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadele sonrası camiye dönüştürülmüştü.

Restorasyon Süreci

Uzun yıllar hizmet veren caminin Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023'te başlatılan restorasyonu, caminin mimari yapısına ve özgün tasarımına sadık kalınarak gerçekleştirildi. Doğu-batı doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan bu yapı, modern inşaat teknikleri ile mukavemetinin artırılması sağlandı.

Gelecek Nesillere Aktarıldı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen bu önemli restorasyon projesi sayesinde Özlüce Camisi, gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel...

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel...

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki tarihi Özlüce Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sezonu Görkemli Konserle Kapattı
2
Şanlıurfa'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: 46 Bin Lira Bağış
3
Özlüce Camisi Restorasyonu Tamamlandı, Yarın İbadete Açılıyor
4
Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
5
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Devam Ediyor
6
Van'da Emekli Okul Müdürü Hamdi Toprak'a Duygusal Veda
7
2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?