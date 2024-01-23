Pahalı deterjanlara son! Evdeki o malzeme duşakabin camlarını ışıl ışıl yapıyor

Evinizde kireç sorunu yaşıyorsanız duş kabininizi nasıl temizleyeceğinizi bulmak hiç kolay değildir. Kireç adı verilen inatçı su lekelerinin çıkarılması, özellikle bir süre bırakıldığında zordur. Duşakabin ile banyoların içini temizlemek adına piyasada çok sayıda ürün bulunmaktadır. Ancak bu ürünler çok fazla kimyasal madde içerdiğinden sağlığınıza zararlıdır.

Yaygın olarak kullanılan ev malzemelerini kullanarak doğal bir kireç çözücü oluşturmak daha etkilidir ve herhangi bir sağlık riski oluşturmaz. Her seferinde en parlak, iz bırakmayan, berrak camı elde etmek için sprey şişesine dörtte üç beyaz sirkeyle dörtte bir bulaşık sabunu ekleyin ve bir fırça kullanın.





Aşırı kireç birikmesi durumunda bu ev yapımı karışım çok fazla etkili olmayabilir. Bu gibi durumlarda uzmanlar karbonat ve sirke kullanılmasını öneriyor. Leke kaybolana kadar dirseğinizle ovalayın. Kalan kalıntıları giderebilmek adına ılık suyla duruma yapın.

Duşakabini etkili ve verimli temizleme önerileri

Temizlik için gereken malzemeleri hazırlayın. Tipik olarak sirke, kabartma tozu, temizlik bezi, fırça ya da sünger ve sprey şişesine ihtiyacınız var. Sirke ve karbonat doğal ve aynı zamanda etkili temizlik maddeleridir. Eşit miktarda su ve sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırın ve duş kabininizin cam veya metal yüzeylerine püskürtün. Birkaç dakika bekledikten sonra cam yüzeye sünger ya da fırça yardımıyla karbonat uygulayın. Bu işlem, kireç ve sabun köpüğünü çözecektir.





Kabartma tozu ve sirke karışımını yüzeye yayın, ardından bir fırça veya süngerle hafifçe ovalayın. Daha sonrasında bol su ile durulayın. Bu işlem duş kabininizin cam ve metal kısımlarında biriken kireç ve sabun artıklarının temizlenmesine yardımcı olacaktır. Su lekelerini önleyebilmek için duş kabininin cam ve metal kısımlarını temizlik sonrasında kuru bir bezle silebilirsiniz.

Duş kabinini temiz tutmak için işlemi düzenli olarak tekrarlamak önemlidir. Bu adımlar genellikle duş kabininizin temiz ve ışıltılı kalması için yeterlidir. Kimyasal deterjanlardan kaçınmak istiyorsanız sirke, karbonat gibi doğal deterjanlar iyi alternatiflerdir.