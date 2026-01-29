Palandöken'de 2 Metre 32 santimetre ile kar kalınlığı rekoru

Meteoroloji verilerine göre Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 2 Metre 32 santimetreyle Türkiye'de en yüksek kar kalınlığına ulaştı; diğer merkezlerin güncel ölçümleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:00
Ülkemizde özellikle sömestri tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan kayak merkezlerinde kar kalınlıkları sevindiriyor. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 2 Metre 32 santimetre ile listenin başında yer alıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizdeki kayak merkezlerinin güncel kar kalınlıklarını paylaştı. Buna göre; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 232 santimetre, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 192 santimetre ve Hakkari Kayak Merkezi 184 santimetre listenin ilk üçünde yer aldı.

Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şöyle oldu; Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 180 santimetre, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi 163 santimetre, Hakkari Yüksekova 140 santimetre, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası 139 santimetre, Giresun Dereli Kümbet Kayak Merkezi 139 santimetre, Van Karabet Tepesi Bahçesaray 137 santimetre.

Sivas Yıldızdağı Kayak Merkezi 136 santimetre, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi 132 santimetre, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 130 santimetre, Sivas Çakmakdüzü Köyü Divriği 12 santimetre, Karabük Karabük Keltepe Kayak Merkezi 120 santimetre.

Hakkari Durankaya Beldesi 118 santimetre, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 113 santimetre, Rize İkizdere Cimil İkizdere 109 santimetre, Sivas Yıldızeli Alaca Köyü 107 santimetre ve Kayseri Erciyes Kayak Merkezi 105 santimetre oldu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

7
