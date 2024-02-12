Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Lezzetli bir akşam yemeği seçeneği arıyorsanız müjde! Hem sulu yemek olan hem de sizi proteine boğacak harika bir akşam yemeği hazırlamaya hazır mısınız? Yöresel lezzetlerden en sık tercih edilen ekşili yuvalama köftenizi evde yapmanız mümkün. Tarifinizi 45 dakikada hazırlayacak, 25 dakikada pişireceksiniz. İşte lezzet dolu ekşili yuvalama köfte tarifi…

EKŞİLİ YUVALAMA KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için;

1 su bardağı ölçüsünde irmik



2 su bardağı ölçüsünde köftelik bulgur



1 tane yumurta



1 su bardağı ölçüsünde un



1 yemek kaşığı ölçüsünde salça



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



1 tatlı kaşığı ölçüsünde pul biber



1 tatlı kaşığı ölçüsünde karabiber

Çorba suyu için;

Kemik suyu

1 soğan



1 yemek kaşığı ölçüsünde salça



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



1 tatlı kaşığı ölçüsünde pul biber



1 tatlı kaşığı ölçüsünde karabiber



1 yemek kaşığı ölçüsünde limon tuzu



Üzeri için;

1 kepçe kaşığı ölçüsünde yağ



1 yemek kaşığı ölçüsünde nane





EKŞİLİ YUVALAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?