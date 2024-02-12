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Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Akşama lezzetli bir köfteli sulu yemek tarifi arıyorsanız, aradığınız lezzet bu tarifle bulundu! Mis gibi kokacak, yemelere doyamayacağınız vitamin deposu ekşili yuvalama köfteniz 25 dakikada pişecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 16:57

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:57

Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

Lezzetli bir akşam yemeği seçeneği arıyorsanız müjde! Hem sulu yemek olan hem de sizi proteine boğacak harika bir akşam yemeği hazırlamaya hazır mısınız? Yöresel lezzetlerden en sık tercih edilen ekşili yuvalama köftenizi evde yapmanız mümkün. Tarifinizi 45 dakikada hazırlayacak, 25 dakikada pişireceksiniz. İşte lezzet dolu ekşili yuvalama köfte tarifi…

EKŞİLİ YUVALAMA KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için;

  • 1 su bardağı ölçüsünde irmik
  • 2 su bardağı ölçüsünde köftelik bulgur
  • 1 tane yumurta
  • 1 su bardağı ölçüsünde un
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde salça
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde pul biber
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde karabiber 

Çorba suyu için;

  • Kemik suyu
Çorba için;
  • 1 soğan 
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde salça
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde pul biber
  • 1 tatlı kaşığı ölçüsünde karabiber
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde limon tuzu

Üzeri için;
  • 1 kepçe kaşığı ölçüsünde yağ
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde nane

EKŞİLİ YUVALAMA KÖFTE

EKŞİLİ YUVALAMA KÖFTE NASIL YAPILIR?

  1. Öncelikle kemikleri düdüklü tencerede pişirelim. 
  2. Köftelik bulguru ve irmiği bir yoğurma kabına alıp üzerine 1 su bardağı kaynamış su döküp şişmesini bekleyelim.
  3. Köfte harcını hazırlamak için; salça ve baharatları yoğurma kabına koyup iyice yoğuralım. Hazırladığımız harçtan biraz büyük parçalar alarak yuvalar oluşturalım.
  4. Soğanı yağda pembeleşinceye kadar kavurup ardından salçayı ekleyerek kavurmaya devam edelim. 
  5. Baharatları ekleyip ardından kemik suyunu ilave edelim. 
  6. Kaynayan suya yuvalamaları atalım ve ardından nohutları ekleyerek yuvalamalar yumuşayana kadar kaynatalım. 
  7. Son aşama olarak ise 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyelim.
  8. Yemeğimizi ocaktan alıp, bir tavada yağ ve nane kavurduktan sonra bu karışımı yuvalamaların üzerine dökelim. Afiyet olsun!

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Parmaklarınızı yedirtecek, keyfinizi yerine getirecek tarif açığa çıktı! Mis gibi ekşili yuvalama köfte

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