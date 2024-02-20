Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Pegasus Havayolları’ndan Kariyer Fırsatı: KPSS’siz Personel Alımı!

Pegasus Havayolları, geniş bir yelpazede iş ve kariyer fırsatları sunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) gerektirmeyen pozisyonlar için açık kapı bırakarak, havacılık sektöründe çalışmak isteyen yetenekli adayları davet ediyor.Havacılık sektöründe kariyer yapma hayali kuranlar için Pegasus Havayolları, KPSS şartı olmaksızın personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, Pegasus’un dinamik ve yenilikçi çalışma ortamında yer almak için başvurularını hazırlıyor.





PWGASUS PERSONEL ALIMI BAŞVURU KRİTERLERİ VE POZİSYONLAR

*Uçak Yükleme İşçisi*

Pegasus Havayolları, uçak yükleme işçisi pozisyonunda personel alımı yapacak. İlgili pozisyon için adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmekte olup, B/C sınıfı ehliyete sahip olmaları tercih sebebidir. Ayrıca, 3'lü vardiya düzenine uyum sağlayabilme kabiliyeti aranmaktadır. Başvurular Pegasus Havayolları resmi web sitesi üzerinden alınacaktır.

*Pilot Yetiştirme Programı*

Pegasus, Pilot Yetiştirme Programı için Türk vatandaşı olan adayları bekliyor. Programa başvuruda bulunacak adayların belirli İngilizce yeterlilik sınavlarında asgari skorları elde etmiş olmaları gerekmektedir. Başvuru yapacak adayların, belirtilen şartları sağlamaları durumunda Pegasus tarafından yapılan sınavlara katılma hakkı elde edeceklerdir.

*Mekanik Teknisyeni*

Mekanik Teknisyeni pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların, en az 5 yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, vardiyalı çalışma düzenine alışık olmaları veya uyum sağlayabilecek düzeyde olmaları gerekmektedir. İstanbul Anadolu yakasında ikamet etme şartı aranmaktadır.

*Akü Teknisyeni*

Akü Teknisyeni pozisyonunda başvuru yapacak adayların, endüstri meslek liselerinden veya meslek yüksek okullarından mezun olmaları gerekmektedir. Alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmaları tercih sebebidir. Ayrıca, vardiyalı çalışma düzenine alışık olmaları veya uyum sağlayabilecek düzeyde olmaları gerekmektedir.

*Şoför - İdari İşler (Engelli)*

Pegasus Havayolları, Şoför - İdari İşler (Engelli) pozisyonu için başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmalarını bekliyor. Adayların, B veya D sınıfı ehliyete sahip olmaları ve aktif araç kullanabilmeleri gerekmektedir. İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet etme şartı aranmaktadır.





*Kabin Memuru - Almanca / Fransızca*

Kabin Memuru - Almanca / Fransızca pozisyonu için başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. İyi derecede İngilizceye ek olarak Almanca veya Fransızca dillerinden birine hakim olmaları beklenmektedir. Ayrıca, kadın adayların boy aralığı 160 - 180 cm; erkek adayların ise 170 - 190 cm olmalıdır.

*Kabin Memuru - Tecrübeli*

Kabin Memuru - Tecrübeli pozisyonu için başvuru yapacak adayların, havayolu şirketlerinde Kabin Memurluğu tecrübesine sahip olmaları gerekmektedir. İstanbul Anadolu yakasında ikamet etme şartı aranmaktadır. Ayrıca, adayların belirtilen boy aralıklarına uygun olmaları beklenmektedir.

*Kural-7: İlgili pozisyonlarla ilgili olarak "Uçak Yükleme İşçisi İş Başvurusu", "Pilot Yetiştirme Programı Şartları" gibi SEO başlıkları ve uygun cevaplar içermelidir.*

*Kaynaklar: Pegasus Havayolları Resmi Web Sitesi, Türkiye İş Kurumu*