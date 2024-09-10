Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahatlerini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler için harika bir kampanya duyurdu. Pegasus, BolBol üyelerine özel olarak, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satın alma fırsatı sunuyor. Bu fırsatla, Avrupa ve diğer uluslararası destinasyonlara ekonomik bir yolculuk yapabilirsiniz. Kampanya kapsamında, biletleme ve seyahat tarihleri gibi önemli detaylar da açıklandı. İşte Pegasus’un yeni kampanyası ile ilgili tüm ayrıntılar!



PEGASUS'TAN BOLBOL ÜYELERİNE ÖZEL KAMPANYA

Pegasus Havayolları, resmi X/Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, BolBol üyelerine özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuşları sunuluyor. Pegasus’un yaptığı paylaşımda, kampanyanın sadece BolBol üyeleri için geçerli olduğu ve sınırlı bir süre için düzenlendiği belirtildi.

Pegasus, kampanyasını şu sözlerle duyurdu:

“Sana tam da şu an BolBollu olman için bir sebep vereyim mi?

BolBollulara özel 9€ + vergilerden başlayan fiyatlarla alabileceğin yurt dışı biletlerim! ”

Bu kampanya, Pegasus’un uzun zamandır beklenen fırsatlarını değerlendirmek isteyen yolcular için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BİLETLEME TARİHLERİ VE SEYAHAT DÖNEMİ

Pegasus’un yurt dışı uçuşlar için sunduğu bu özel kampanyada, biletleme tarihleri oldukça sınırlı. Yolcular, 10-11 Eylül 2024 tarihlerinde biletlerini satın alabilecekler. Bu iki günlük süre boyunca yapılan biletlemeler, 9 euro + vergiler fiyatlarından yararlanma fırsatı sunuyor.

Seyahat tarihleri ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında planlanmış durumda. Bu süre zarfında kış dönemi ve ilkbaharın başlangıcında uygun fiyatlarla yurt dışına seyahat edebilirsiniz. Özellikle iş seyahatleri, turistik geziler ya da akraba ziyaretleri için bu kampanya oldukça avantajlı görünüyor.

EK BAGAJ HAKKI FIRSATI

Kampanya kapsamında Light Paket alan yolcular için de özel fırsatlar sunuluyor. Pegasus, bu kampanyaya özel olarak kabin bagajı ve uçak altı bagaj hakkı için cazip fiyatlar belirlemiş durumda.

Light Paket kapsamında seyahat edecek yolcular, ekstra bagaj hakkı satın almak istediklerinde şu fiyatlardan yararlanabilecekler:

Ek kabin bagajı hakkı : 5 Euro

: 5 Euro 12 kg uçak altı bagajı hakkı: 5 Euro

Bu ek hizmetler, kampanya dahilinde seyahat eden yolcuların bagaj ihtiyaçlarına uygun fiyatlarla çözüm bulmalarını sağlıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ DESTİNASYONLAR

Pegasus’un yurt dışı uçuşları için başlattığı bu kampanya, birçok Avrupa ve uluslararası destinasyonu kapsıyor. Yolcular, 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla birçok popüler destinasyona seyahat edebilirler. İşte Pegasus’un yurt dışı uçuşlarıyla ilgili bazı popüler destinasyonlar:

Almanya : Berlin, Düsseldorf, Münih

: Berlin, Düsseldorf, Münih Fransa : Paris, Marsilya

: Paris, Marsilya İtalya : Roma, Milano

: Roma, Milano İspanya : Madrid, Barselona

: Madrid, Barselona Yunanistan : Atina, Selanik

: Atina, Selanik Balkanlar : Belgrad, Saraybosna

: Belgrad, Saraybosna Orta Doğu: Beyrut, Tel Aviv

Bu kampanya, hem Avrupa’yı keşfetmek isteyenler için hem de iş amaçlı seyahat edenler için büyük bir fırsat sunuyor.

PEGASUS BOLBOL ÜYELERİ NASIL FAYDALANABİLİR?

Kampanyadan yararlanmak için Pegasus’un BolBol üyesi olmanız gerekiyor. BolBol üyeleri, Pegasus’un sunduğu özel fırsatlardan ve avantajlardan yararlanma şansına sahip oluyor. Eğer BolBol üyesi değilseniz, kampanya süresi içinde Pegasus’un resmi web sitesi üzerinden hızlıca üye olarak bu fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

BolBol üyeliği, Pegasus’un sunduğu uçuş milleri toplama fırsatları, indirimler ve özel avantajlar gibi birçok farklı fırsat içeriyor. Pegasus’un 9 eurodan başlayan bu kampanyasıyla hem uygun fiyatlı uçuşlar yapabilir hem de BolBol programı sayesinde ek avantajlar elde edebilirsiniz.

PEGASUS'UN DİĞER KAMPANYALARI

Pegasus, zaman zaman yolcularına sunduğu kampanyalarla dikkat çekiyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yaptığı indirimler ve promosyonlar, Pegasus’u tercih eden yolcuların avantajlı seyahat etmelerini sağlıyor. 9 eurodan başlayan bu kampanya da Pegasus’un sunduğu cazip fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

Pegasus’un resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ederek, güncel kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Pegasus BolBol üyesi olarak e-posta yoluyla kampanya bildirimleri alabilir ve fırsatları kaçırmadan değerlendirebilirsiniz.

Pegasus Havayolları, yurt dışı uçuşlarında sunduğu 9 euro + vergiler fırsatıyla, seyahatseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya, BolBol üyelerine özel olarak düzenlenmiş olup, 10-11 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak biletlemeler için geçerli. Uygun fiyatlı uçuşların yanı sıra ek bagaj hakları da cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için biletlerinizi belirtilen tarihlerde almayı unutmayın!