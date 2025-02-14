Perşembe Belediye Başkanı Albayrak'tan Nolan'ın Filmi Hakkında Önemli Açıklama

Perşembe'nin Tanıtımı İçin Fırsat

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleri gündeme oturdu. Belediye Başkanı Cihat Albayrak, bu durumun 'sakin şehrimiz Perşembe'nin sadece yerel değil, uluslararası tanıtımı için büyük bir fırsat' olduğunu belirtti.

Nolan'ın Filminin Heyecanı

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği yönündeki haberlerin sosyal medyada hızla yayıldığını ve bu durumun hem kent halkını hem de tüm ülkeyi heyecanlandırdığını söyledi.

Yason Yarımadası'nın 'altın post' hikayesinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Albayrak, olayın sadece yerel medyada değil, ulusal basında da geniş yankı bulduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Görüşme

Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede olayın yakından takip edildiğini söyledi. Ancak resmi bir kararın henüz kesinleşmediğini ve biraz beklemeleri gerektiğini kaydetti.

Filmin Katkıları ve Beklentiler

Çekimlerin yapılması durumunda Perşembe için önemli fırsatlar doğacağını belirten Albayrak, 'Geçtiğimiz yıllarda ilimizde çekilen bir dizi ile ne kadar ön plana çıktığımızı gördük. Bu kez Yason Yarımadası'nın, sakin şehrimiz Perşembe'nin tanıtımı global ölçekte büyük bir fırsat olacak.' diye konuştu.

Albayrak, 'Büyükşehir Belediyesi'nin Yason Burnu'nda yaptığı güzel çalışmalara da değinerek, 'İnşallah bu film resmiyete kavuştuğunda ilimizi güzel günler bekliyor. Sakin şehrimiz ciddi adımlar atmış olacak ve bu durumu olumlu bir fırsata çevirip, uluslararası alanda tanıtım çalışmaları yapacağız.' diye sözlerine ekledi.

Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere açıklamada bulundu.

Yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberleriyle gündeme gelen Ordu'nun Perşembe ilçesinin Belediye Başkanı Cihat Albayrak, gazetecilere açıklamada bulundu.