Perşembe Yaylası Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Perşembe Yaylası Festivali Coşkusunu Yaşatıyor

Ordu'nun Aybastı ilçesinde gerçekleşen 917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleri ile dolu dolu devam ediyor.

Güreşler İlgiyle İzleniyor

Festivalin 4. gününde, Perşembe Yaylası'ndaki organizasyona farklı illerden toplam 1600 güreşçi katıldı. Müsabakalar, bölge halkı ve misafirler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Aybastı Belediye Başkanı’ndan Davet

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perşembe Yaylası'nın menderesleri, doğası, kültürü ve tarihi ile görülmesi gereken benzersiz bir yer olduğunu vurguladı. Gündoğar, organizasyon için emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yarın festivale katılacak olan herkesin güreş müsabakalarını izleyip, doğal güzellikleri keşfetme fırsatı bulacağını ifade etti.

Festival Yarına Final Müsabakalarıyla Sona Erecek

Perşembe Yaylası Festivali, yarın final güreş müsabakalarının ardından sona erecek. Tüm misafirleri coşkulu bir kapanış için davet ediyoruz.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleriyle devam etti.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde düzenlenen "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık güreşleriyle devam etti.