Petekleriniz cayır cayır yanacak! Basit yöntemle petek temizliği

Evinizi temizlerken sıklıkla peteklerinizi nasıl temizleyeceğinizi düşünürsünüz. Radyatörünüzün temizliği hem sağlığınız açısından hem de daha verimli ısınma için gereklidir. Evde kalorifer peteği nasıl temizlenir ve püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…







PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? KOMBİ HAVASI NASIL ALINIR? EVDE PETEK TEMİZLİĞİ PÜF NOKTALARI

Kış aylarında evinizi ısıtan ısıtma sistemi olan radyatörünüzün temizliği ve düzenli bakımı hem yakıt tasarrufu hem de sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Radyatörünüzü evde temizlemenin birkaç kolay yolu vardır. Peki ısıtıcınızı veya radyatörünüzü nasıl kolayca temizleyebilirsiniz? İşte cevabı.

Günümüzde çoğu evde bulunan radyatörler kış aylarında sıcak kalmanın en kolay yollarından biridir. İyi bir ısıl verime sahip olması ve tek el hareketiyle istediğiniz sıcaklığı elde etmenize olanak sağlaması nedeniyle ev hanımları için son derece kullanışlıdır. Kışın radyatörü açtığınızda birçok alanın ısıtılmadığını veya ısınmada farklılık olduğunu görüyorsanız, bu temizleme zamanının geldiğinin işaretidir. Ayrıca yaz kapanışları nedeniyle içeride oluşan havanın işletme öncesinde uzaklaştırılması gerektiğini de belirtir. Kombi radyatörünüzün temizliği, kombinizin ve radyatörünüzün verimini ve ısıl performansını artırmak için oldukça önemlidir. Evde radyatörleri temizlerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı ipuçları. Isıtıcınızı temizlerken aklınızda bulundurmanız gereken en basit şeyler:

PETEK TEMİZLİĞİNDE KULLANILICAK MALZEMELER

Elektrik süpürgesi

Peteklerin kenarları için bir sopa veya oklava

Nemli bez

Sıcak su





EVDE PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kalorifer peteğini evde kendi yönteminizle temizlenmesi oldukça emek yoğundur ancak yapılması gereken en önemli temizlik görevlerinden biridir.

Radyatörü temizlemek için öncelikle kombiyi kapatarak olası tehlikeleri önlemelisiniz.

Borulardaki su banyo tahliye vanasından boşaltılmalıdır. Tahliye vananız yoksa radyatördeki suyu tahliye etmek için radyatör tahliye vanasını kullanabilirsiniz.

Kombi radyatör sistemindeki su tamamen boşaltıldıktan sonra kombi radyatörünü açarak boru bağlantısını kesebilirsiniz. Bağlantıları söktükten sonra radyatörü duvardan söküp banyoya veya temizlemek istediğiniz yere götürün.

Eğer evinizde hortum varsa radyatörün üzerine basınçlı su sıkarak kiri temizleyebilirsiniz. Püskürtülen suyun rengi berraklaşana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Temiz su emildikten sonra dış yüzeyi iyice silin ve radyatörü tekrar monte edin.

Bunu her radyatör için ayrı ayrı yapmayı unutmayın. İşlem tamamlandıktan sonra kazana su sağlamak için kazanın altında bulunan su arttırma vanasını açmanız gerekecektir.

Radyatörleri temizledikten sonra, radyatörlerdeki havayı boşaltmak için her bir radyatörün etrafında ayrı ayrı dolaşmanız gerekecektir.

Bu nedenle evinizi ısıtmak için kombinizi her zaman çalıştırabilirsiniz.

KALORİFERİN İYİ ISITMASI İÇİN KOMBİ HAVASI NASIL ALINIR?

Soğuk havalarda odayı ısıtmak için açılan petek içerisinde hava oluşması da ısıtma verimini düşürebilmektedir. Radyatörlerin bir kısmı ısınıyor, bir kısmı soğuyorsa bu içeride hava olduğunu gösterir. Radyatörün iyi ısınmasını istiyorsanız anlatılan işlemi kombi çalışırken yapmanız gerekir.

Öncelikle radyatörün üst kısmında bulunan havalandırma tapasını radyatör düşük devirde dönerken sökerek çıkarabilirsiniz.

Tıpayı çevirmeye başladığınızda hava varsa dışarı çıkmaya başlayacaktır. Hava kötüleşirse su olacak, hazırlıklı olun. Su çıkmaya başladığında tıpayı kapatın.

İşte bu kadar kolay bir yöntemle petek temizliğinizi yapabilirsiniz.