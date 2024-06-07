Piknikçiler, mangalcılar bu indirime bayılacak! Migros bahçe ürünlerine dev indirimi duyurdu

Migros Marketten büyük indirim fırsatı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MİGROS MARKET İNDİRİM LİSTESİ
Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Migros Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;
-Touch Me ahşap oturma seti 8.999.95 TL
-Guruss Go & Grill mangal oksit 3.299.95 TL
-Kor+ Plus bahçe mangal 1.999.95 TL
-Dörtel ayaklı mangal 40 cm 399.95 TL
-Kor+Plus Eko mangal 299.95 TL
-Büyük mangal ızgara maşası 69.95 TL
-Dörtel uzun kibrit 54.95 TL
-Yassı çöp şiş 20'li 29.95 TL
-Çöp şiş 100'lü 25 cm 44.95 TL
-Adana Şiş 25'li 34.95
-Kullan-At Masa Örtüsü 5'li 84.95
-Termos Çelik Mug 400 Ml 449.95
-Termos Çelik Mug 410 Ml 449.95
-Polikarbon Matara 1 Lt 199.95
-Renkli Buz Küpleri 20'li 76.95
-Kristal Orkide Saksı No:1 0.8 Lt 29.95
-Lale Yuvarlak Saksı No:1 1 Lt 12.95
-Çiçek ve Saksı Toprağı 10 L 29.95
-Renkli Saksı Asorti 64.95
-Papatya Yuvarlak Saksı No:1 2.3 LT 44.95
-Papatya Yuvarlak Saksı No:2 4 Lt 59.95
-Papatya Yuvarlak Saksı No:4 10 Lt 149.95
-Papatya Yuvarlak Saksı No:5 16 Lt 204.95
-Yuvarlak saksı 2.5 litre 29.95 TL
-Rattan sakı 0.8 litre 19.95 TL
-Ruttan saksı 1.6 litre 39.95 TL
-Rattan saksı 5.6 litre 119.95 TL
-Kaktüs sukulent toprağı 3 litre 49.95 TL
-Orkide toprağı 3 litre 89.95 TL
-Silikon minder zikzak 59.95 TL
-Dolgulu lüks minder 109.95 TL
-Metal sandalye 999.95 TL
-Ahşap bistro set 2.499.95 TL
-2'li minderli ahşap oturma seti 14.999.95 TL
-6'lı masa takımı 49.999.95 TL
-Ruta 3 kişilik salıncak 12.999.95 TL
-Ferni oturma takımı 8.999.95 TL
-Minderli oturma grubu 3.499.95 TL
-Masa seti ve sandalye 5.499.95 TL
-Minderli oturma grubu 5.499.95 TL
-Rayyan masa set sandalye 3.499.95 TL
-Minderli oturma grubu 6.499.95 TL
-Rattan koltuk 699.95 TL
-Rattan kollu sandalye 599.95 TL
-Şezlong minderi 999.95 TL
-Kollu koltuk 799.95 TL
-Disney kolluk çeşitleri 119.95 TL
-Trek figürlü kolluk 89.95 TL
-Çocuk deniz gözlüğü 69.95 TL
-Deniz gözlüğü 199.95 TL
-Deniz gözlüğü 349.95 TL
-Fok binek yatak 799.95 TL
-56 cm simit 119.95 TL
-Şişme deniz yatağı 449.95 TL
-4 boğumlu havuz 1.099.95 TL
-Unicorn desenli dev simit 499.95 TL
-Şişme parlak deniz topu 199.95 TL
-Deniz makarnası 39.95 TL
-Yetişkin şnorkel set 699.95 TL
-Rejisör koltuk 299.95 TL
-Rejisör koltuk 299.95 TL
-Askılı rejisör koltuk 299.95 TL
-Desenli fileli koltuk 599.95 TL
-Ahşap kamp masası 799.95 TL
-Katlanabilir mini kamp sehpası 399.95 TL