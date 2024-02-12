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Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş

Pırasa yemeğini yaparken bilmeniz gereken tarif sırları vardır. İşte lezzetli pırasa yemeği yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı tüyolar..

Yayın Tarihi: 12.02.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 21:18
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş

Lezzetli pırasa yemeği hazırlarken akılda tutulması gereken bir takım püf noktalar vardır. İşte pırasalı yemekler yaparken bilmeniz gereken tarif sırları.

Pırasayı doğru şekilde yıkamak yemeğinizin lezzetini etkileyen adımların başında gelir. Pırasaları iyice yıkayıp yapraklarını teker teker ayırın. Daha sonrasında yaprakları ince ince dilimleyin.

Pırasaları pişirmeden önce uygun şekilde hazırlamak çok önemlidir. Pırasaları, bir tencerede veya tavada biraz yağla soteleyin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Bu, pırasanın lezzetini daha da ortaya çıkaracaktır.

" Ayçiçek yağı kullanmayın"

Pırasayı pişirirken ayçiçek yağının yerine zeytinyağı kullanın.

Zeytinyağlı Pırasa Yemeği Tarifi

Malzemeler:

1 kilogram pırasa

1 orta boy patates

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz şeker

1 kahve fincanı pilavlık pirinç

2 adet orta boy havuç

Tuz

Limon

Zeytinyağlı Pırasa Yemeği Tarifi

Hazırlanışı:

Pırasaları soyun ve bol suyla iyice yıkayın.

Yaklaşık 3 ila 4 cm uzunluğunda parçalar halinde kesin. Bir tencereye (veya düdüklü tencereye) yağ, pırasa, doğranmış havuç ve doğranmış patatesleri ekleyin ve ocakta pişirmeye başlayın.

Öncelikle 10-12 dakika kaynatın. Daha sonra tuz, 2 su bardağı kaynar su, şeker, yarım limonun suyunu ekleyip kaynatın.

Pişirdikten sonra bir süre bekletin, ardından buzdolabına koyun ve soğuk pırasa yemeğinizi afiyetle yiyin. Afiyet olsun..

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