Pirinçle ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yıllarca hep kandırmışlar

Pirinç karbonhidrat açısından zengin olan besinlerden birisidir. Karbonhidratlar vücudun enerji kaynağı olarak görev yapar. Ancak çok miktarda karbonhidrat tüketmek kilo alımına sebep olabilir. Bu nedenle pirinç yutmanın kilo kaybına doğrudan etki gösterdiği söylenemez.

Ancak pirinç tüketimiyle ilgili çeşitli faktörler kilo vermedeki sürece yardımcı olabilir. Mesela; diğer sağlıklı yiyeceklerle birlikte pirinç yemek, dengeli beslenmenize ve kilo vermedeki hedefinize ulaşmanızı destekler.

Pirinci Yutmak Kilo Vermeye yardımcı olur mu?

Pirinç yemenin kilo vermenize yardımcı olacağı yaygın bir inançtır. Ancak bu konuda bilimsel alanda kanıtlanmış hiçbir gerçek yoktur. Bazı insanlar pirinç yutarak kilo vermeye çalışır ancak bu yöntem aslında etkili olmayabilir.

Hangi pirinç kilo vermeye yardımcı olur?





Kilo vermek istiyorsanız beyaz pirincin yerine kahverengi pirinci ercih etmeniz daha etkili olabilir. Beyaz pirinç, diyet lifi ve besin maddeleri bakımından düşüktür. Öte yandan kahverengi pirinç, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayan diyet lifi açısından zengindir. Bu nedenle esmer pirinç kilo vermede etkili olabilir.

Pirinç lapası diyet için etkili midir?

Diyet söz konusu olduğunda pirinç lapası da sıklıkla konuşulur. Pirinç lapası düşük kalorili, doyurucu seçenek şeklinde tercih ediliyor. Ancak tek başına pirinç lapasını tüketmek kilo kaybına pek etkisi olmayabilir.

Diyet programlarına göre düşük kalorili ve aynı zamanda doyurucu bir seçenektir. Ancak sadece pirinç lapası yiyerek kilo vermek zor olabilir. Pirinç lapasını yemeğin bir parçası olarak tüketirken, diğer sağlıklı besinlerle birleştirildiğinde daha etkili olabilir. Bu sayede dengeli bir diyet oluşturabilir ve kilo verme hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Pirinç lapasının içeriği ve besin değeri

Pirinç lapası, pirincin öğütülüp su eklenmesiyle yapılan bir besindir. Pirinç lapasının ana bileşeni karbonhidratlardır. Bununla birlikte protein, diyet lifi, vitaminler ve mineraller gibi çeşitli besinleri içerir. Lapanın besin değeri pirincin türüne ve nasıl hazırlandığına göre değişir.





Pirinç lapasının diyete etkileri

Pirinç lapasının kilo kaybına etkisi tartışmalıdır. Öncelikle bu besin düşük kalorili bir besindir. Düşük kalorili yiyecekler yemek, kilonuzu dengelemenize ve kilo verme sürecinizi desteklemenize yardımcı olabilir.

İkincisi, pirinç lapası sindirimi iyileştirir ve tokluk hissi verir. Bu daha az yemenize ve kilo vermenize yardımcı olacaktır. Ancak, pirinç lapasının tek olarak kilo vermenize yardımcı olmayacağını unutmayın. Dengeli ve çeşitli beslenme programıyla alındığında faydaları daha da artıyor.

Diyetinize yulaf lapasını dahil etmek istiyorsanız doğru alıma dikkat etmeniz gerekir. Pirinç lapasını esmer pirinç veya tam tahıllı pirinçle yapmak daha sağlıklıdır. Şeker yerine bal veya tarçınla da tatlandırabilirsiniz. Meyve ya da ceviz gibi sağlıklı garnitürler ekleyerek pirinç lapanızı zenginleştirin.

Pirinç Lapası Tarifi





Malzemeler:

1/2 su bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Pirinci yıkayıp tencereye su ekleyin.

2. Pirinç nemini çekene kadar ocağınızı orta ateşe ayarlayın ve pişirin.

3. Sütü ekleyin, karıştırın ve koyulaşana kadar pişirin.

4. Bal ve tarçını ekleyin. İyice karıştırın.

5. En sevdiğiniz garnitürleri ekleyin.