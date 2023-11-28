Pofuduk Pancake ile Kahvaltı Keyfi

Pofuduk pancake yapmak için yumurta, un, tereyağı, süt, kabartma tozu ve şeker kullanın. Hamuru yumurta beyazlarıyla hafifçe karıştırın. Tavada kısık ateşte iki tarafını da kızartın. İstediğiniz malzemelerle süsleyin.

Pofuduk Pancake ile Kahvaltı Keyfi
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Pofuduk Pancake Nasıl Yapılır?

Pofuduk pancake, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bu nefis tatlıyı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 - 2 su bardağı un
  • 5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı şeker

Pofuduk Pancake ile Kahvaltı Keyfi


Pofuduk Pancake Yapımı

  • Pofuduk pancake yapmak için öncelikle yumurtaları sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı kaba ayırın.
  • Yumurta sarılarının üzerine süt, eritilmiş tereyağı ve şeker ekleyip karıştırın.
  • Yumurta beyazlarını ise mikserle köpürene kadar çırpın.
  •  Un ve kabartma tozunu bir elekten geçirerek yumurta sarılarının karışımına ilave edin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın. Son olarak yumurta beyazlarını hamura yavaş yavaş ekleyin ve spatula ile alttan üste doğru karıştırın. Hamuru fazla karıştırmayın, yoksa pofudukluğu kaybolabilir.
  • Bir tavayı hafifçe yağlayın ve orta ateşte ısıtın.
  • Hamurdan bir kepçe alın ve tavaya dökün. İstediğiniz büyüklükte ve kalınlıkta pancake yapabilirsiniz. Tavanın kapağını kapatın ve pancake’in üzerinde kabarcıklar oluşana kadar pişirin. Ardından spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da kızartın. Tüm hamuru bu şekilde pişirin ve sıcak sıcak servis yapın.
  •  Üzerine bal, pekmez, reçel, çikolata sosu, meyve veya fındık ezmeleri gibi istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
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