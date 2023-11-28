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Pofuduk Pancake ile Kahvaltı Keyfi

Pofuduk Pancake ile Kahvaltı Keyfi Pofuduk pancake yapmak için yumurta, un, tereyağı, süt, kabartma tozu ve şeker kullanın. Hamuru yumurta beyazlarıyla hafifçe karıştırın. Tavada kısık ateşte iki tarafını da kızartın. İstediğiniz malzemelerle süsleyin.