Ne Zha 2 Tüm Zamanların En Çok Gişe Hasılatı Yapan İlk 10 Filmi Arasında

Ne Zha 2, Rekorlarla Dolu Gişesinde Tarihe Geçti

Çin edebiyat klasiği Fıngşın Yanyi'nden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi Ne Zha 2, gişe rekorları kırarak tüm zamanların en çok hasılat elde eden ilk 10 filminden biri olmayı başardı.

Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı 12,05 milyar yuana (yaklaşık 1,68 milyar dolar) ulaştı. Ne Zha 2, vizyona girişinin 20. gününde, 2019 yapımı Aslan Kral'ı geçerek tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 10. filmi unvanını kazandı.

Cinsiyetleri Zorlama ve Yenilikçi Bir Hikaye

Film, dünya çapında Çin ve Asya pazarında ilk 10’a girebilen ilk yapım olma özelliği taşıyor.

Ne Zha 2, 16. yüzyılda yazılan Fıngşın Yanyi adlı romanın bir uyarlaması olarak, Çin Budizmi'nde tanınmış koruyucu tanrı Ne Zha'nın çocukluk maceralarını konu alıyor. Eleştirmenler, filmin, kökleri Çin folkloruna dayanan bir hikâyeyi aksiyon, mizah ve romantizm ile harmanladığını belirtiyor.

Çin Sinemasının Yeni Zirvesi

Film, 6 Şubat’ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak en fazla gişe hasılatına sahip sinema filmi olarak kayıtlara geçti.

Ne Zha 2, önceki gişe rekortmeni olan 2021 yapımı Çangcin Gölü Muharebesini geride bıraktı. 7 Şubat’da 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) hasılatla tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film olmanın gururunu yaşadı.

Son olarak, 8 Şubat’da 1 milyar dolar gişe hasılatını aştı ve bunu başaran ilk Hollywood dışı yapım olmayı başardı. İzleyici sayısı 10 Şubat’da 160 milyonu aşarak, 159 milyon izleyiciye ulaşan Kurt Savaşçısı 2'yi geçerek Çin'de tüm zamanların en çok izlenen filmi unvanını elde etti.