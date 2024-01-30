Polis Moral Eğitim Merkezi az önce İŞKUR üzerinden yüksek maaşlı personel alım ilanı açtı! İşte başvuru şartları ve detaylar

Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı Yapacak!

Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, kariyer sayfasında yayınladığı ilanla, Ankara Kurumsal Şubelerinde, farklı görevlerde personel alacağını bildirdi. İlan, 4 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Başvurular, İŞKUR’un kariyer sayfasından online olarak yapılacak.



Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?





Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Alım yapılacak bölgede ikamet ediyor olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak

Alım yapılacak pozisyon için gereklinitelikleri taşıyor olmak

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşliyor: Başvurular Yalnızca İŞKUR Üzerinden Alınacak!

30 Ocak 2024 tarihi itibariyle başlamış olan başvurular, en geç 6 gün içerisinde, yani 05 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmelidir. Başvurular sadece İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilecektir.

Başvuru yaparken, "İşyeri Ünvanı" kısmına "ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ" yazarak ilgili ilanlara ulaşabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı İlanı: Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, resmi kariyer sayfasında 30 Ocak 2024 tarihinde yayımladığı ilanla, farklı görevlerde çalışacak personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, İŞKUR’un kariyer sayfasından online olarak yapılacak.



Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı Başvuru Şartları: Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü personel alımı için başvuracak adayların, T.C. vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, herhangi bir suç hükümlülüğü olmaması, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması, alım yapılacak bölgede ikamet ediyor olması, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmaması, alım yapılacak pozisyon için gereklinitelikleri taşıması, sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekiyor.

Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Personel Alımı Başvuru Tarihi: Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü personel alımı için başvurular, 30 Ocak - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, İŞKUR’un kariyer sayfasından online olarak yapılacak.