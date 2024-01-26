Polis olmak isteyene fırsat! PAEM, 28 yaş altı kadın/erkek polis öğrenci alımı yapıyor!

Polis Akademisi 300 Öğrenci Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Neler?



Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılında Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 300 öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, KPSS puanı esas alınarak lisans mezunu erkek ve kadın adaylar arasından yapılacak. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve tarihleri haberimizde.



PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI İLANI YAYIMLANDI







Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılında PAEM Müdürlüğüne 300 öğrenci alımı yapacağını resmi internet sitesi üzerinden ilan etti. Alımlar, 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre lisans mezunu erkek ve kadın adaylar arasından gerçekleştirilecek. Alınacak öğrencilerin 270’i erkek, 30’u kadın olacak.

PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





PAEM öğrenci alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuryeti vatandaşı olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Hamile olmamak,

Hakkında Herhangi bir kötü şöhret sahibi olmamak,

Herhangi bir Suç Hükümlülüğü olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI KPSS PUANI KAÇ OLMALI?





PAEM öğrenci alımına başvuru yapacak adayların, 2022 veya 2023 yılında yapılan KPSS’den lisans düzeyinde P3 puan türünden en az 75 puan almış olması gerekiyor. KPSS puanı olmayan veya 75 puanın altında olan adaylar başvuru yapamayacak.

PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI YAŞ SINIRI NE?

PAEM öğrenci alımına başvuru yapacak adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 28 yaşından gün almamış olması gerekiyor. (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, elektronik ortamda https://ais.pa.edu.tr/ adresinden yapılacak. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ve her an duyurulması bekleniyor.

PAEM 300 ÖĞRENCİ ALIMI EĞİTİM ŞARTI NEDİR?

PAEM öğrenci alımı için belirlenen eğitim şartı, adayların aşağıda sıralanan bölümlerden herhangi birinden mezun olmalarını gerektirmektedir:

Hukuk Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakülte ve Bölümleri

Biyoloji Bölümü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü

Ekonomi Bölümü

Fizik Bölümü

İktisat Bölümü

İlahiyat Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

İstatistik Bölümü

İşletme Bölümü

Kamu Yönetimi Bölümü

Kimya Bölümü

Maliye Bölümü

Matematik Bölümü

Psikoloji Bölümü

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü

Sosyoloji Bölümü

Tarih Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü