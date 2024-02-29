Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

Lüks ve Performansı Uygun Fiyatla Buluşturan SUV: BYD Seal U

BYD, performans ve lüksü ekonomik fiyat etiketiyle harmanlayan yeni SUV modeli Seal U’yu tanıttı. Porsche Cayenne’e alternatif olarak gösterilen bu dev model, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.





BYD SEAL U EKONOMİK FİYATLARLA LÜKS SUV DENEYİMİ

2024 model yılı için Seal U, yaklaşık 3.000 dolarlık indirimle hibrit versiyonu 18.040 dolardan (563,600 TL), elektrikli versiyonu ise 20.800 dolardan (649.000 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu fiyatlarla Seal U, lüks SUV deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırıyor.

BYD SEAL U: TEKNİK ÖZELLİKLERLE DOLU BYD SEAL U





Seal U, 204 HP güç üreten hibrit motoru ve 218 HP güç sunan elektrikli motoru ile güçlü performans vaat ediyor. 71,8/87 kWh kapasiteli bataryalarla 520/605 km menzil sunan araç, 90/140 kW DC hızlı şarj ve 11 kW AC şarj desteğiyle pratik bir kullanım imkanı sağlıyor.

BYD SEAL U: TÜRKİYE PAZARINDA YENİ BİR SOLUK

Seal U, Türkiye’de yüzde 10 ÖTV dilimine giren elektrikli modeliyle lüks otomobil sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Hibrit versiyonun yüzde 80 ÖTV ile Türkiye pazarında beklenen fiyatı, elektrikli modelin daha ekonomik olmasıyla dikkat çekiyor.



