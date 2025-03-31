Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 Milyon Katılım Bekleniyor

Adana'da Renkli Bir Karnaval Heyecanı

Adana, bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile dolup taşacak. Karnavalda, yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan Portakal Çiçeği Karnavalı, zengin içerik ve etkinlikler sunarak katılımcılara 10 gün boyunca unutulmaz anlar yaşatacak.

Uluslararası Katılım ve Eğlence Dolu Etkinlikler

Karnaval süresince, ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen grupların performansları ile katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Çocukları eğlendirmek amacıyla düzenlenecek etkinliklerde, dikkat çekici kostümlü kortej 5 Nisan'da Adanalıları selamlayacak.

Karnavalda birçok ünlü sanatçı da sahne alarak müzikseverlerle buluşacak.

“Adana'nın Güzellikleri Karnavala Damga Vuracak”

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine verdiği demeçte, karnaval hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Her yıl katılımın artış gösterdiğini söyleyen Köşger, "Adanalılar etkinlikleri, festivalleri, karnavalları çok seviyor. O günleri keyifle geçiriyorlar." dedi.

Geçtiğimiz yıl etkinliğe yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığını hatırlatan Köşger, bu yıl yüksek bir katılım beklediklerini dile getirdi.

Karnavalın Unutulmaz Teması ve İçeriği

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yılki karnavalın zengin içeriği ile dikkat çekeceğini söyledi. Eğlencenin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktivitelerin de gerçekleşeceğini söyleyen Bozkurt, "Karnaval artık bir markaya dönüştü" ifadesini kullandı.

Bozkurt, "Bu yıl katılımın 1,5 milyona yakın olmasını bekliyoruz" diyerek, Adana’nın misafirperverliğine dikkat çekti. Her yıl daha fazla yerli ve yabancı turisti kente çeken bu etkinliğin, otel ve restoranların doluluk oranını arttırdığına dikkat çekti.

Portakal Çiçeği Karnavalı, tüm dünyadan çocukların dostluk ve barış duygularını paylaşabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor. Karnavalın havası, baharda Adana'nın portakal çiçeği kokusuyla birleşecek.

Adana'da bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor. Cadde ve sokaklarında karnavala adını veren portakal çiçeklerinin açtığı kent, ziyaretçilerini bekliyor.

Adana'da bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor. Cadde ve sokaklarında karnavala adını veren portakal çiçeklerinin açtığı kent, ziyaretçilerini bekliyor.