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Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Lezzetli kremalı havuçlu kek tarifi ile misafirlerinizi etkilemeye hazır olun! İşte detaylı malzemeler ve yapım aşamaları.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:17
Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Kremalı Havuçlu Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1/2 çay bardağı pekmez
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tutam tuz
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 su bardağı un
- 1,5 su bardağı ceviz
- 3 adet orta boy havuç

Havuçlu Kek Kreması İçin:

- 100 gram tereyağı
- 1 adet portakal kabuğu rendesi
- 1/2 çay bardağı kefir
- 1/2 su bardağı pudra şekeri
- Süslemek İçin: 5-6 adet ceviz

Kremalı Havuçlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak geniş bir kasede sıvı yağ, toz şeker ve pekmezi çırpma teli ile köpürtmeden karıştırın. Karışıma yumurtaları tek tek ekleyip iyice karıştırdıktan sonra, karışımın boza kıvamında, koyu ve akışkan olmasına dikkat edin.

Ayrı bir kasede kuru malzemeleri karıştırın ve elerken sıvı karışıma ekleyin. Spatula ile karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

Cevizleri dövün ve havuçları soyup ince rendenin kenarından rendeleyerek kek harcına ekleyin. Harcı spatula ile eşit şekilde karıştırın.

Kek kalıbının tüm yüzeylerini iyice yağlayın ve harcı içine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Kırkıncı dakikadan sonra kürdanla pişme testi yapmayı unutmayın.

Keki fırından çıkarıp oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

Kreması için, yumuşak tereyağını portakal kabuğu rendesi ile çırpın. Karışıma azar azar kefiri ekleyin ve pudra şekerini ekleyerek koyu kıvam alana kadar çırpın. Kremayı 10 dakika buzdolabında bekletip hafif sertleşmesini sağlayın.

Kremalı havuçlu kekiniz hazır! Soğuyan keki kalıptan çıkarın, kremayı dilediğiniz gibi sürün ve isterseniz biraz daha ceviz ekleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

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