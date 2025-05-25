Prof. Dr. Sadettin Ökten'den Müzeler Üzerine Önemli Açıklamalar

Prof. Dr. Sadettin Ökten, Müzelerin Toplumdaki Rolünü Vurguladı

Emekli öğretim üyesi ve yazar **Prof. Dr. Sadettin Ökten**, Kocaeli Bilim Merkezi SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu. Ökten, müzelerin bir yönetim anlayışının topluma ilettiği mesajı taşıdığını belirterek, bu yapıların toplumu nasıl bilinçlendirdiğini ve geçmişe dair farkındalık sağladığını ifade etti.

Müzelerin Önemi ve Bilinç Oluşturma Süreci

Ökten, müzelerin bireylerde bilgi, görgü ve deneyim düzeyinde farkındalık yaratarak, bu süreçlerin kişisel birikim haline geldiğini vurguladı. Müzelerin yalnızca sergi alanı olmadığını belirten Ökten, bu mekanların toplumun ortak hafızasını inşa eden özel yapılar olduğunu kaydetti.

Geçmişle Gelecek Arasında Köprü

Ökten, şehirlerin medeniyetin somut yansımaları olduğunu, müzelerin ise bu yansımaları koruyan ve geçmişle gelecek arasında köprü kuran önemli yapılar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, farklı dönemlerde aynı müzeyi ziyaret etmenin, zamanla değişen sorular ve ilgi alanları ile her ziyaretin yeni anlamlar kazandırdığını belirtti.

Müzelerin Toplumla Kurduğu İletişim

Ökten, müzelerin bir irade tarafından kurulduğunu ve her müzenin ardında bir bilinç, amaç ve hedef kitle bulunduğuna işaret etti. "Müzeler, geçmişi hatırlatır, sevdirir ve benimsetir," diyen Ökten, bu yönüyle müzelerin yönetimlerin toplumla kurduğu sembolik iletişimin bir aracı olduğunu ifade etti.

Koleksiyonların Önemi

Müze kurulumunda kullanılan koleksiyonların önemine de değinen Ökten, bu koleksiyonların sanat değeri, nadirlik veya önemli kişilere ait olma gibi özelliklerle öne çıktığını anlattı. Koleksiyonların ya birikim yoluyla ya da satın alma yöntemleriyle oluşturulabileceğini vurgulayan Ökten, mekan seçiminin objeyle bağ kurabilecek nitelikte olması gerektiğini söyledi.

Emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, Müzeler Haftası kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" konulu söyleşide konuştu.

Emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, Müzeler Haftası kapsamında Kocaeli Bilim Merkezi SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" konulu söyleşide konuştu.