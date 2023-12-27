Pürüzsüz kıvamlı tarhana çorbası meğer böyle yapılıyormuş! Aşçılar gizli sırrını verdi

İpeksi tarhana çorbası yapmak için bilmeniz gereken bir tarif hazırladık. İşte aşçıların sırrını verdiği püğrüzsüğz kıvamlı tarhana çorbası tarifi..

Pürüzsüz kıvamlı tarhana çorbası meğer böyle yapılıyormuş! Aşçılar gizli sırrını verdi
Yayın Tarihi:

Tarhana çorbası Türk mutfağının geleneksel haline gelen çorbalarının başında gelir. Kış aylarında sıklıkla tüketilen bu çorba, besin değerinin yüksek olmasıyla biliniyor. Tarhana, bilindiği üzere kurutulmuş sebzeler, yoğurt, un gibi malzemelerin karıştırılması ile yapılmaktadır. u karışım kurutulup kendi usulüne göre su ilave edilerek pişirildikten sonra çorba haline getirilir.

Tarhana çorbasının hazırlanması oldukça zaman alıcıdır. Malzemeler özenle seçilir, karıştırılır, kurutulur ve son olarak çorba haline getirilir. Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bu süreç zaman alıcı olabilir.

Ev Yapımı Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 kase ev tarhanası

1 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

Nane

Ev Yapımı Tarhana Çorbası Tarifi

Yapılışı:

Yağı bir tencerede orta ateşte ısıtın, 1 yemek kaşığı kadar biber ve domates salçasını ekleyin. Topaklanmayı önlemek için karıştırın ve kaynar su ekleyin.

Diğer tarafta ev yapımı tarhanayı bir kapta suyla karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş pişirme malzemelerinize ekleyin. Çorbayı karıştırın ve kaynatın.

Dilerseniz pişerken nane de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun..

Öne Çıkanlar
KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat
Biriktirdiğiniz altınlar gram altın olmayabilir! Ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı Biriktirdiğiniz altınlar gram altın olmayabilir! Ağızları açık bırakan gerçek ortaya çıktı
Dev kamu bankası konut kredisi kapsamını genişletti! Tamamlanmayan ev kalmayacak Dev kamu bankası konut kredisi kapsamını genişletti! Tamamlanmayan ev kalmayacak
Çok Okunanlar
KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat KPSS 50-55-60 puanla üniversiteye personeller alınacak! Düşük puanla dev fırsat Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif Koç ve Yükselen Koçlar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Koç ve Yükselen Koçlar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak