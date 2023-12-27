Pürüzsüz kıvamlı tarhana çorbası meğer böyle yapılıyormuş! Aşçılar gizli sırrını verdi

Tarhana çorbası Türk mutfağının geleneksel haline gelen çorbalarının başında gelir. Kış aylarında sıklıkla tüketilen bu çorba, besin değerinin yüksek olmasıyla biliniyor. Tarhana, bilindiği üzere kurutulmuş sebzeler, yoğurt, un gibi malzemelerin karıştırılması ile yapılmaktadır. u karışım kurutulup kendi usulüne göre su ilave edilerek pişirildikten sonra çorba haline getirilir.

Tarhana çorbasının hazırlanması oldukça zaman alıcıdır. Malzemeler özenle seçilir, karıştırılır, kurutulur ve son olarak çorba haline getirilir. Geleneksel yöntemlerin kullanıldığı bu süreç zaman alıcı olabilir.

Ev Yapımı Tarhana Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 kase ev tarhanası

1 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

Nane





Yapılışı:

Yağı bir tencerede orta ateşte ısıtın, 1 yemek kaşığı kadar biber ve domates salçasını ekleyin. Topaklanmayı önlemek için karıştırın ve kaynar su ekleyin.

Diğer tarafta ev yapımı tarhanayı bir kapta suyla karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş pişirme malzemelerinize ekleyin. Çorbayı karıştırın ve kaynatın.

Dilerseniz pişerken nane de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun..