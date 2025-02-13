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Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinin fiyatları yüzde 70'e kadar arttı, vatandaşları zor günler bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:28
Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralarda yer alan temel gıda ürünlerinin fiyatlarında bir yükseliş gözlemleniyor. Özellikle alışverişlerde sıkça tercih edilen erzak kolileri, iftar menüleri ve ramazan pidesi gibi ürünlerin fiyat artışları, birçok aileyi endişeye sevk ediyor.

Marketlerde Ramazan Yoğunluğu

2023 yılında yeni yıl zamlarına henüz alışmaya çalışan vatandaşlar, Ramazan zamları ile karşılaşınca sofraların bereketini düşünmekte zorlanıyor. Ramazan pidesi, bakliyat ve erzak kolisi fiyatları cep yakarken, marketler, kırmızı etin kilosunu ramazan süresince 399 TL olarak belirledi. Ancak diğer ürünlerdeki zamlara bakıldığında, bu indirim fırsatı kaybolmuş durumda.

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Ramazan Kolileri Yüzde 50-70 Zamlı

Marketlerde satılan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ila yüzde 70 oranında zamlanarak raflarda yer buldu. En düşük ramazan kolisi fiyatı 234 liradan başlarken, en yüksek fiyat ise 1.440 liraya kadar çıkabiliyor. Bu kolilerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artması, özellikle dar gelirli vatandaşlar için zor bir dönem yaratacak.

Dışarıda İftar Yapmanın Zorluğu

Keyifli bir dışarıda iftar yapmak isteyenler için de kötü haberler mevcut. Restoranlarda sunulan iftar menüleri, yüzde 30 ila yüzde 40 arasında zamlanırken, lüks mekanlarda bu oran yüzde 70'e kadar çıkabiliyor. Esnaf lokantalarında kişi başı iftar menüleri 400-500 lira, lüks restoranlarda ise 1.000 ile 1.500 lira arasında değişiyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde fiyatlar 4-5 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Hurma ve Pide Fiyatlarındaki Artış

Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri olan hurma fiyatları da dikkat çekici seviyelerde. Medine meşruk hurması 450 TL, Sugai hurması 490 TL, Peygamber hurması ise 570 TL seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, ramazan pidesinin fiyatlarının bu yıl ortalama 20 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bakanlığın Fiyat Takip Uygulaması

Ramazan ayı öncesinde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, marketlerde hangi ürünün daha ucuz satıldığını takip etmek mümkün. Fiyat indirimlerini takip etmek isteyen vatandaşlar, marketfiyati.org.tr adresini ziyaret edebilirler.

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