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Red Bull Back Line 2023'ü Volleyball Legends Kazandı

İstanbul Caddebostan'da düzenlenen Red Bull Back Line turnuvasını Volleyball Legends takımı kazandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:10
Red Bull Back Line 2023'ü Volleyball Legends Kazandı

Red Bull Back Line 2023: Volleyball Legends'ın Zaferi

İstanbul'un Caddebostan Etkinlik Alanı'nda bu yılki Red Bull Back Line turnuvası büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Turnuvanın şampiyonu olan Volleyball Legends, final maçında Şepidi takımı ile karşılaştı.

Final Karşılaşması

Yapılan açıklamalara göre, final etabı 3-1'lik skorla Volleyball Legends'ın zaferiyle sonuçlandı. Bu galibiyet ile birlikte, Volleyball Legends turnuvanın kupasını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Etkinlik Detayları

Turnuvaya katılan sporcuların formaları, ünlü moda markası Beymen Club tarafından tasarlandı. Red Bull Back Line'da takımlar, en az bir kadın veya bir erkek oyuncu bulundurmak zorundadır. Her takım, beş veya altı oyuncudan oluşmakta ve bir veya iki yedek oyuncu bulundurabilmektedir.

Etkinlikte, maçlar üç set üzerinden oynanırken, her seti kazanan takımın sahası bir metre daralmaktadır. Bu özel kural, maçın temposunu artırarak izleyicilere daha çekişmeli anlar sunmaktadır.

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