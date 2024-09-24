Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

REEDER, YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL REEV FANCY’İ TANITTI

Türkiye’nin teknoloji markalarından Reeder, otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaparak, yerli üretim ilk elektrikli otomobili ReeV Fancy modelini Samsun’da düzenlenen etkinlikte tanıttı. Şehir içi ulaşım için kompakt bir çözüm sunan bu elektrikli araç, sıfır karbon emisyonu ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Reeder, otomotiv sektöründeki ilk adımıyla büyük bir heyecan yaratırken, ReeV Fancy’nin özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar da paylaşıldı.

REEV FANCY TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ReeV Fancy, kompakt boyutları ve çevre dostu yapısıyla şehir içi kullanımı hedefleyen bir araç olarak öne çıkıyor. İşte aracın başlıca teknik özellikleri:

Batarya Kapasitesi: ReeV Fancy, 7,5 kWh kapasiteli LiFePO4 bataryası ile donatılmış durumda. Bu batarya, 5 saat gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edilebiliyor.

ReeV Fancy, 7,5 kWh kapasiteli LiFePO4 bataryası ile donatılmış durumda. Bu batarya, 5 saat gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edilebiliyor. Menzil: Tek şarjla 100 km menzil sunarak, şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm sağlıyor.

Tek şarjla 100 km menzil sunarak, şehir içi ulaşım için ideal bir çözüm sağlıyor. Maksimum Hız: Araç, 45 km/s maksimum hıza sahip. Bu hız, şehir içi trafiği ve kısa mesafeli yolculuklar için uygun.

Araç, 45 km/s maksimum hıza sahip. Bu hız, şehir içi trafiği ve kısa mesafeli yolculuklar için uygun. Şarj Kolaylığı: ReeV Fancy, ev tipi prizlerden kolayca şarj edilebiliyor, böylece kullanıcılar günlük şarj işlemlerini rahatlıkla yapabiliyor.

Bu özellikler, ReeV Fancy’nin özellikle şehir içi ulaşımda düşük maliyetli, çevre dostu ve pratik bir çözüm sunduğunu gösteriyor.

KOMPAKT BOYUTLARIYLA ŞEHİR İÇİ KULLANIM İÇİN İDEAL

ReeV Fancy, şehir içi kullanım için tasarlanmış kompakt bir yapıya sahip. Boyutları itibarıyla özellikle dar sokaklar ve park alanlarında büyük bir avantaj sunuyor:

Uzunluk: 2,49 metre

2,49 metre Genişlik: 1,33 metre

1,33 metre Bagaj Kapasitesi: 200 litrelik bagaj hacmi, günlük ihtiyaçları karşılamak için yeterli bir alan sunuyor.

Bu küçük ama kullanışlı tasarım, şehirde rahat bir sürüş deneyimi sunmak için ideal.

TASARIM VE KONFOR DETAYLARI

ReeV Fancy, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor. Tasarımcı Rıfat Baltaoğlu tarafından geliştirilen bu model, modern bir görünüm ve şık detaylarla donatılmış. İşte tasarımla ilgili öne çıkan bazı özellikler:

LED Farlar: Gelişmiş aydınlatma sunan LED farlar, aracın hem estetik görünümünü tamamlıyor hem de gece sürüşlerinde güvenliği artırıyor.

Gelişmiş aydınlatma sunan LED farlar, aracın hem estetik görünümünü tamamlıyor hem de gece sürüşlerinde güvenliği artırıyor. Jant Tasarımı: Özel üretim jantlar, aracın dinamik görünümüne katkıda bulunuyor.

Özel üretim jantlar, aracın dinamik görünümüne katkıda bulunuyor. İç Mekan Detayları: Beyaz suni deri koltuklar ve renkli ön panel, iç mekanın şıklığını artırıyor. Bardaklıklar ve saklama cepleri gibi detaylar, günlük kullanımda konfor sağlıyor.

ReeV Fancy’nin iç tasarımında ayrıca kullanıcılara ekstra konfor sağlayan özellikler bulunuyor. Sunroof, ses ve ısı izolasyonu, sürüş keyfini üst düzeye çıkarıyor.

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİYLE DONATILMIŞ

Reeder ReeV Fancy, teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan araç, çeşitli özelliklerin tek bir ekran üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor:

Dokunmatik Ekran: Aracın birçok fonksiyonu, merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Bu ekran üzerinden otomatik camlar, merkezi kilit, klima, radyo, Bluetooth ve USB bağlantıları kontrol edilebiliyor.

Aracın birçok fonksiyonu, merkezi dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Bu ekran üzerinden otomatik camlar, merkezi kilit, klima, radyo, Bluetooth ve USB bağlantıları kontrol edilebiliyor. Geri Görüş Kamerası: Park işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geri görüş kamerası da aracın önemli bir donanımı olarak yer alıyor.

Bu özellikler, ReeV Fancy’yi sadece çevre dostu değil, aynı zamanda teknolojik açıdan da ileri bir otomobil haline getiriyor.

ÜRETİM VE PAZARLAMA HEDEFLERİ

Reeder’ın CEO’su Uygar Saral, ReeV Fancy ile ilgili yaptığı açıklamada şirketin aylık 20 bin adet üretim kapasitesine ulaşacağını belirtti. ReeV Fancy, hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlarda yer almayı hedefleyen bir model olarak tanıtıldı. Samsun’daki fabrikada üretilen bu araç, yerli otomotiv sektörüne katkı sağlamak amacıyla geliştirildi.

Saral, Türkiye’nin yerli otomotiv üretiminde söz sahibi olma hedefini vurgulayarak, şirketin küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

REEV FANCY FİYATI VE ÖN SİPARİŞ DETAYLARI

ReeV Fancy, rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Aracın başlangıç fiyatı 280 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca, ön siparişe özel fırsatlar da sunuluyor. İlk 100 araç için geçerli olan ön sipariş fiyatı ve avantajları şöyle:

Ön Sipariş Peşinatı: 40 bin TL

40 bin TL Taksit Seçenekleri: Avantajlı taksit fırsatları sunuluyor.

Bu kampanya, sınırlı sayıda araç için geçerli olacak. Ön siparişle aracını erken teslim almak isteyen kullanıcılar için bu fırsat büyük ilgi görüyor.

REEDER OTOMOTİV SEKTÖRÜNE GİRİŞ YAPIYOR

Reeder, teknoloji dünyasında kazandığı deneyimi otomotiv sektörüne taşırken, ReeV Fancy ile Türkiye’nin elektrikli araç pazarında yerini almayı hedefliyor. Çevre dostu yapısı, uygun fiyatı ve pratik özellikleriyle ReeV Fancy, elektrikli araç dünyasında dikkat çekecek bir model olarak öne çıkıyor.

Reeder, otomotiv sektöründeki bu ilk adımıyla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor. ReeV Fancy’nin, kullanıcılar için uygun fiyatlı ve pratik bir seçenek sunması, yerli üretimin gücünü gösteriyor.

Bu elektrikli araç, Türkiye’de üretilen çevre dostu ulaşım çözümlerinin artmasının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.