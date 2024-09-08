Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

2024 yılı Eylül ayı itibariyle, emekli maaşlarının artırılmasıyla birlikte bankalar arasındaki promosyon rekabeti yeniden alevlendi. En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesiyle, bankalar da emekli maaş müşterilerini çekebilmek için cazip promosyon kampanyalarını güncelledi. Pek çok banka, SGK emekli maaşlarını üç yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine, 24.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Eylül ayına özel olarak açıklanan kampanyalar arasında VakıfBank, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve diğer büyük bankalar en cazip tekliflerle dikkat çekiyor.

BANKALAR EYLÜL 2024 PROMOSYON YARIŞINA GİRDİ

En düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte, bankalar da emekli promosyonlarını artırarak maaş müşterilerini ellerinde tutmak ya da yeni müşteriler kazanmak adına promosyon yarışına girdi. Pek çok banka, müşterilerine farklı seviyelerde promosyon ödemeleri sunarak cazip teklifler hazırladı. Emekli maaşını taşımak isteyenlerin dikkatini çeken bu kampanyalar, özellikle uzun vadeli taahhütlerde oldukça kârlı fırsatlar sağlıyor.

Bankaların sunduğu promosyonlar arasında 5.000 TL ile 24.000 TL arasında değişen teklifler bulunuyor. Bazı bankalar ek kampanyalar ve harcama bonusları ile promosyon tutarlarını artırıyor.

YAPI KREDİ BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI

Yapı Kredi, Eylül 2024'te emeklilere sunduğu promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. 1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesinden faydalanabilecek. Bu promosyon, Yapı Kredi’nin müşterilerine sunduğu cazip teklifler arasında yer alıyor.

VAKIFBANK’IN EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ: 24.000 TL’YE KADAR ÖDEME

VakıfBank, emeklilere özel sunduğu promosyonla öne çıkıyor. 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan emekliler, toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon alabilecekler. Banka, 12.000 TL nakit promosyonun yanı sıra, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat ve Kredi Kartı sahiplerine aylık alışverişlerde sağladığı ek avantajlarla yıllık toplamda 12.000 TL'ye kadar ödeme sunuyor. Böylece, emekli maaşı alanlar için yıllık toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlanmış oluyor.

Promosyon tutarları, maaş aralığına göre şu şekilde belirlenmiştir:

10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, özellikle uzun vadede bankayı tercih eden emekliler için önemli bir fırsat sunuyor.

GARANTİ BBVA’DAN 15.000 TL'YE KADAR PROMOSYON

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan emeklilere sunduğu promosyon kampanyasında, maaş seviyelerine göre farklı teklifler sunuyor:

10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL nakit promosyon.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyen emeklilerin 1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunmaları gerekiyor.

AKBANK’TAN 15.000 TL’YE VARAN PROMOSYON

Akbank da emeklilere yönelik promosyon yarışına katılan bankalar arasında yer alıyor. 1 Eylül - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere, 15.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuluyor. Akbank'ın promosyon ödemeleri maaş aralığına göre şu şekildedir:

10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 15.000 TL.

HALKBANK'TAN 12.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden müşteriler, maaş tutarlarına göre şu promosyon miktarlarından yararlanabiliyor:

10.000 TL - 14.999 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

FİBABANKA PROMOSYON TEKLİFLERİ

Fibabanka, Eylül 2024 itibariyle promosyon ödemelerini şu şekilde güncelledi:

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL.

İŞ BANKASI PROMOSYON FIRSATLARI

İş Bankası, emekli müşterilerine sunduğu promosyon kampanyasını şu şekilde güncelledi:

10.000 TL’ye kadar maaş alan emeklilere 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL.

QNB FİNANSBANK’IN PROMOSYON KAMPANYASI

QNB Finansbank da emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyasında, maaş tutarına göre ödeme yapmaktadır:

10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon ödemesi sunuluyor.

2024 Eylül ayı itibarıyla bankalar arasındaki emekli promosyon rekabeti büyük bir ivme kazandı. Maaşını taşımak isteyen emekliler için çeşitli promosyon kampanyaları sunan bankalar, sundukları cazip teklifler ve ek avantajlarla müşterilerini kazanmayı hedefliyor.