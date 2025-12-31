DOLAR
Rektör Hacımüftüoğlu, YÖK'ün Anadolu’da Afiliye Olan Üniversiteler Toplantısına Katıldı

YÖK toplantısında Atatürk Üniversitesi heyeti, afiliye modelde tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerine ilişkin rapor ve önerilerini sundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:14
Anadolu’da Afiliye Olan Üniversiteler Değerlendirme Toplantısı - YÖK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında, Anadolu’da afiliye modeliyle faaliyet gösteren üniversitelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlık etti; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu toplantıda hazır bulundu.

Toplantının gündemi

Toplantıda Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen iş birlikleri, mevcut uygulamalar ve geliştirilmesi gereken temel başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı. Afiliye üniversitelerin karşılaştığı yapısal ve uygulamaya dönük konular değerlendirildi; tıp eğitiminin niteliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinde etkinliğin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Atatürk Üniversitesi'nin raporu

Atatürk Üniversitesi heyeti, üniversite bünyesinde tıp eğitiminin kalitesini güçlendirmeye ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik hazırlanan raporu toplantıda paylaşarak değerlendirme ve önerilerini sundu. Raporda afiliye modelinin eğitim ve hizmet boyutundaki katkıları ile geleceğe yönelik iyileştirme alanlarına dikkat çekildi.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Tıp Fakültesi ile akademik eğitimde, Araştırma Hastanesi ile sağlık hizmetlerinde bölgesine ve ülkesine önemli katkılar sunan köklü bir kurum olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Üniversitemiz, sağlık alanındaki kapasitesini sürekli geliştiriyor" ifadelerini kullanarak özellikle aşı ve ilaç geliştirme alanlarında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti ve Atatürk Üniversitesi'nin sağlık bilimleri alanındaki akademik birikimi ve altyapısının dünya standartlarına uygun bir seviyeye ulaştığını belirtti.

Tıp Fakültesi Dekanı'nın vurguları

Prof. Dr. Meltem Alkan Melikoğlu, afiliye modeli çerçevesinde tıp eğitiminin uygulama odaklı güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kalite anlayışının önemine vurgu yaptı.

Kapanış

Toplantı, afiliye üniversitelerin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

