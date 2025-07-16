Restorasyonu Süren Tarihi Hamam Kent Müzesi Olacak

Ünye'deki Tarihi Hamam Kent Müzesi Olma Yolunda

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 16. yüzyılda inşa edilen tarihi meydan hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediyesi tarafından başlatılan düzenlemelerle hamam, gözde bir turizm merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmaların sürdüğü hamamda kapsamlı incelemelerde bulundu. Başkan Tavlı, meydanın Karadeniz'in en özel yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Böyle özel bir alanın yanı başındaki bu tarihi yapının harap durumda olması, meydanımıza yakışmıyordu," dedi.

Restorasyon Hedefleri ve Gelecek Planları

Tavlı, hamamın işlevselliğini artırarak turizme kazandırmayı istediklerini ifade etti. Yapının yalnızca fiziksel olarak restore edilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda içindeki kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti. "İnşallah bu yıl sonuna kadar restorasyon sürecini büyük ölçüde tamamlarız, 2026 yazında bu alanı kent müzesi olarak hizmete açarız," diye ekledi.

Tavlı, hamamdaki sıvalar kazındıkça tarihi güzelliklerin ortaya çıktığını, tuğla kubbeler, taş kemerler ve 18. yüzyıla ait kitabelerle yapının estetiğinin belirginleştiğini belirtti. "Bu yapı yalnızca restore edilmekle kalmayacak, aynı zamanda işlevsel bir merkez haline gelecek," dedi.

Uzmanlar Çalışmalara Dair İncelemelerde Bulundu

Doç. Dr. Umut Almaç, özellikle hamamın taşıyıcı sisteminin detaylı şekilde incelendiğini ve gerekli tedbirlerin tespit edildiğini söyledi. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ise, yapının geleceği için umutlu olduklarını belirtip, "En uygun şekilde sağlamlaştırmak ve sonraki yaşamını sorunsuz sürdürebilmesi için gerekli uygulamalar yapılıyor," ifadesini kullandı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sol 5), ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç (sol 3) ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (sol 4), çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sol 5), ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç (sol 3) ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (sol 4), çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.