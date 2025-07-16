DOLAR
40,24 -0,05%
EURO
46,84 -0,26%
ALTIN
4.338,41 -0,82%
BITCOIN
4.810.613,95 -2,57%

Restorasyonu Süren Tarihi Hamam Kent Müzesi Olacak

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, müze olarak yeniden hizmet verecek. Restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 17:17
Restorasyonu Süren Tarihi Hamam Kent Müzesi Olacak

Ünye'deki Tarihi Hamam Kent Müzesi Olma Yolunda

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 16. yüzyılda inşa edilen tarihi meydan hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediyesi tarafından başlatılan düzenlemelerle hamam, gözde bir turizm merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, çalışmaların sürdüğü hamamda kapsamlı incelemelerde bulundu. Başkan Tavlı, meydanın Karadeniz'in en özel yerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Böyle özel bir alanın yanı başındaki bu tarihi yapının harap durumda olması, meydanımıza yakışmıyordu," dedi.

Restorasyon Hedefleri ve Gelecek Planları

Tavlı, hamamın işlevselliğini artırarak turizme kazandırmayı istediklerini ifade etti. Yapının yalnızca fiziksel olarak restore edilmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda içindeki kültürel zenginliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti. "İnşallah bu yıl sonuna kadar restorasyon sürecini büyük ölçüde tamamlarız, 2026 yazında bu alanı kent müzesi olarak hizmete açarız," diye ekledi.

Tavlı, hamamdaki sıvalar kazındıkça tarihi güzelliklerin ortaya çıktığını, tuğla kubbeler, taş kemerler ve 18. yüzyıla ait kitabelerle yapının estetiğinin belirginleştiğini belirtti. "Bu yapı yalnızca restore edilmekle kalmayacak, aynı zamanda işlevsel bir merkez haline gelecek," dedi.

Uzmanlar Çalışmalara Dair İncelemelerde Bulundu

Doç. Dr. Umut Almaç, özellikle hamamın taşıyıcı sisteminin detaylı şekilde incelendiğini ve gerekli tedbirlerin tespit edildiğini söyledi. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ise, yapının geleceği için umutlu olduklarını belirtip, "En uygun şekilde sağlamlaştırmak ve sonraki yaşamını sorunsuz sürdürebilmesi için gerekli uygulamalar yapılıyor," ifadesini kullandı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak...

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sol 5), ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç (sol 3) ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (sol 4), çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak...

Ordu'nun Ünye ilçesindeki tarihi hamam, restorasyon çalışmasının ardından kent müzesi olarak hizmet verecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı (sol 5), ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı Umut Almaç (sol 3) ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (sol 4), çalışmaların sürdüğü hamamda incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Restorasyonu Süren Tarihi Hamam Kent Müzesi Olacak
2
Üsküp'te TİKA Destekli Yaz Okulu Kapanış Töreni Gerçekleşti
3
Başkentte 'Vatan Sevgisi' Tiyatro Oyunu Seyirciyle Buluştu
4
Doç. Dr. Leman Figen Yılmaz'a Fransa Sanat ve Edebiyat Şövalyesi Nişanı
5
Zindan Mağarası: Tarih ve Doğanın Büyüleyici Buluşma Noktası
6
Kapadokya'da Turistler Gökyüzünde Büyüleyici Bir Deneyim Yaşadı
7
Trabzon Kültür Yolu Festivali, Bayhan Konseriyle Final Yaptı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!