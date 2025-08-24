Rize'de 15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları gerçekleştirildi. Etkinlik, Formulaz Derneği ve Red Bull iş birliğiyle, Formula 1'e atıfta bulunan "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla düzenlendi.

Yarış detayları

Şenlik, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapıldı. Yarışların startı, kırbaç şeklindeki kalın ipin yere vurulduğunda çıkan patlama sesiyle verilen geleneksel yöntemle verildi. Organizasyonda tahta arabaların yarışa uygunluğu kontrol edildikten sonra gruplar 1000 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda kadınlarda 15, erkeklerde 45 yarışmacı yer aldı. Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, erkeklerin 1000 metrede, kadınların ise 600 metrede yarıştığını belirterek pistin bu yıl yeni ve yüksek güvenlikli olduğunu, adrenalin düzeyinin yüksek ve keskin virajlara sahip olduğunu söyledi.

Güvenlik ve gösteriler

Olası kazalara karşı tehlikeli bölümlere saman balyaları yerleştirildi; yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik gibi koruyucu ekipmanlar kullandı. Parkur kenarındaki tabelalarda "dikkat tahta araç çıkabilir", "uçuruma düşmek yasaktır", "start 153 metre geride" ve "en keskin viraj 53 metre geride" yazıları dikkat çekti.

Yarış sırasında sürücüler zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı; bazı araçların tekerleği kırıldı, bazı yarışmacılar ise ellerine aldıkları tahta arabalarla koşarak parkuru tamamlamaya çalıştı. Etkinlikte akrobasi sporcusu Birkan Polat da motosiklet gösterisi sundu.

Katılımcılar ve tepkiler

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, AA muhabirine "Bu yıl yeni pistte tahta araba yarışları yapıyoruz. Yeni pistimiz yüksek güvenlikli. Adrenali yüksek ve keskin virajları var." dedi ve etkinliğin katılımının bu yıl ciddi oranda arttığını, ilerleyen yıllarda daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yarışmaya katılan 69 yaşındaki Veli Bakır, 10 yıldır müsabakalara katıldığını ifade ederek: "Ben heyecanlanmıyorum beni izleyenler heyecanlanıyor. Ben kazanmak için yarışmıyorum. Sağ salim aşağıya ineyim bana yeter. Herhangi bir iddiam yok, adrenalin ve heyecan oluyor." dedi. Altı yıldır yarışlara katılan Arif Sarı ise organizasyonun heyecan verici olduğunu ve dikkatli olanların yarışı kazanacağını söyledi.

Etkinliği; Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu ve çok sayıda vatandaş izledi.

