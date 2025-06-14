Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Yetkililerden Açıklama

Kaymakam Özdaş, etkinliğin bölge kültürü açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Gönül vermiş insanların uzak, yakın mesafe demeden gelip dağ horozu etkinliğine katılması bizleri memnun etmektedir. Şenliği yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz" dedi.

Yöresel Önemi ve Gelecek Umutları

Belediye Başkanı Ekşi, dağ horozunun yöreye özgü bir tür olduğunu belirterek, "Hem yöre turizmine hem de doğal hayata ayrı bir katkı sunan endemik türümüz. Bu sene yine göremedik, inşallah seneye görürüz" dedi.

Kuş Gözlemcisinin İfadeleri

Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, bayram dolayısıyla şenliğin ertelendiğini ve yağışlı ile sisli bir havaya denk geldikleri için kuşları göremediklerini dile getirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.