DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.078.414,22 0,44%

Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 20. Dağ Horozu Şenliği, katılımcılardan büyük ilgi gördü ancak dağ horozu görüntülenemedi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 10:38
Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği

Rize'nin İkizdere ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin işbirliğiyle düzenlenen 20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği, Sivrikaya köyünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kaymakam Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç gibi isimler katıldı.

Gözlem Turu ile Başladı

Şenlik, katılımcıların günün ilk ışıklarıyla birlikte yaptıkları dürbünle gözlem turu ile başladı. Ancak, yaklaşık bir saatlik bekleyişe rağmen, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ horozu

Yetkililerden Açıklama

Kaymakam Özdaş, etkinliğin bölge kültürü açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Gönül vermiş insanların uzak, yakın mesafe demeden gelip dağ horozu etkinliğine katılması bizleri memnun etmektedir. Şenliği yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz" dedi.

Yöresel Önemi ve Gelecek Umutları

Belediye Başkanı Ekşi, dağ horozunun yöreye özgü bir tür olduğunu belirterek, "Hem yöre turizmine hem de doğal hayata ayrı bir katkı sunan endemik türümüz. Bu sene yine göremedik, inşallah seneye görürüz" dedi.

Kuş Gözlemcisinin İfadeleri

Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, bayram dolayısıyla şenliğin ertelendiğini ve yağışlı ile sisli bir havaya denk geldikleri için kuşları göremediklerini dile getirdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği"...

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği"...

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
2
Kocaeli'de Fetih 1453 Resim Sergisi Açıldı
3
Karadağ'dan Getirilen Memlükler Dönemi Kur'an-ı Kerim İstanbul'da Restore Edildi
4
Olten Filarmoni Orkestrası, Dario Macellari ile İzmir'de Konser Verecek
5
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
6
KPSS'den 60-62-65 puan alan başvursun! Çok sayıda büro personeli alımı yapılacak
7
Farklı börek tarifi arayanlara müjde! İster patatesli ister kıymalı gazel böreği tarifi

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!