Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Rize'de 20. Dağ Horozu Şenliği
Rize'nin İkizdere ilçesinde, kaymakamlık ve belediyenin işbirliğiyle düzenlenen 20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği, Sivrikaya köyünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kaymakam Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç gibi isimler katıldı.
Gözlem Turu ile Başladı
Şenlik, katılımcıların günün ilk ışıklarıyla birlikte yaptıkları dürbünle gözlem turu ile başladı. Ancak, yaklaşık bir saatlik bekleyişe rağmen, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ horozu Kaymakam Özdaş, etkinliğin bölge kültürü açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Gönül vermiş insanların uzak, yakın mesafe demeden gelip dağ horozu etkinliğine katılması bizleri memnun etmektedir. Şenliği yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz" dedi. Belediye Başkanı Ekşi, dağ horozunun yöreye özgü bir tür olduğunu belirterek, "Hem yöre turizmine hem de doğal hayata ayrı bir katkı sunan endemik türümüz. Bu sene yine göremedik, inşallah seneye görürüz" dedi. Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, bayram dolayısıyla şenliğin ertelendiğini ve yağışlı ile sisli bir havaya denk geldikleri için kuşları göremediklerini dile getirdi. Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi. Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.
Yetkililerden Açıklama
Yöresel Önemi ve Gelecek Umutları
Kuş Gözlemcisinin İfadeleri
Kaymakam Özdaş, etkinliğin bölge kültürü açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Gönül vermiş insanların uzak, yakın mesafe demeden gelip dağ horozu etkinliğine katılması bizleri memnun etmektedir. Şenliği yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz" dedi.
Belediye Başkanı Ekşi, dağ horozunun yöreye özgü bir tür olduğunu belirterek, "Hem yöre turizmine hem de doğal hayata ayrı bir katkı sunan endemik türümüz. Bu sene yine göremedik, inşallah seneye görürüz" dedi.
Kuş gözlemcisi Birol Hatinoğlu, bayram dolayısıyla şenliğin ertelendiğini ve yağışlı ile sisli bir havaya denk geldikleri için kuşları göremediklerini dile getirdi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.
Rize'nin İkizdere ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle "20. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi.