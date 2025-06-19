Rize'de '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' Resim Sergisi Açıldı

Rize'de '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' Sergisi

Rize Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği '7'den 70'e Her Yaşta Sanat' sergisi, şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Yıl sonu sergisi kapsamında, 4 ile 75 yaş arasındaki 140 kursiyer tarafından hazırlanan 160 resim sergilendi.

Sergi Dört Gün Sürecek

Usta öğretici Arzu Arslan, serginin dört gün boyunca açık kalacağını belirterek, her yaş grubundan katılımcının eserlerinin yer aldığını ifade etti.

Yılların Anısı: Motosiklet Tablosu

Kursiyerlerden 66 yaşındaki Esin Şerifoğlu, sergiye gençliğinde kullandığı motosikletin resmiyle katıldı. Emekli olduktan sonra resme ilgi duyduğunu söyleyen Şerifoğlu, "Kursta hocamın sayesinde yağlı boya çalışmasını öğrendim. 14'ten 23 yaşıma kadar kullandığım motosikletin resmini de yapmak istedim. Çok mutluyum, gelenler tablomu çok beğeniyor, yaşıma göre de böyle bir tablo çıkarttığım için hoşlarına gidiyor. Sanat, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey." dedi.

Genç Sanatçıdan Mutluluk Paylaşımı

8 yaşındaki Elfida Çemberci de sergisinde yer alan resmiyle büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Genç sanatçı, eserinin dikkat çekmesinin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi. Sergide usta öğretici Arzu Arslan yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi

Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi. Sergide usta öğretici Arzu Arslan yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi