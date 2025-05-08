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Rus Tango Passional Orkestrası, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Tango Gecesi Yaşattı

Ankara Tango Festivali'nde Rus Tango Passional Orkestrası ve ünlü tangocular sahne aldı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:49
Rus Tango Passional Orkestrası, CSO Ada Ankara'da Unutulmaz Bir Tango Gecesi Yaşattı

Rus Tango Passional Orkestrası, CSO Ada Ankara'da Sahne Aldı

Ankara Tango Festivali kapsamında düzenlenen "Bir Tango Gecesi" konseri, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Özel bir etkinlikte, Ankara Capital Tango Okulu tarafından gerçekleştirilen festivalde, dünyaca ünlü Rus Tango Passional Orkestrası performans sergiledi.

Unutulmaz Performanslar

Konser sırasında, farklı dönem ve tarzlardan oluşan toplam 22 tango eseri icra edildi. Orkestraya eşlik eden Türk tangocuların yanı sıra, Arjantin tangosunun iki dünya şampiyonu çifti Sebastian Bolivar ve Cynthia Palacios ile Ezequiel Lopez ve Camila Alegre, Ankara'da ilk kez sahne alarak izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı.

Tangonun hem klasik hem de modern örneklerinin sergilendiği bu büyüleyici konser, katılımcılardan tam not alarak izleyicilerin beğenisini topladı. Ankaralılar, tango tutkusunu bir arada yaşama fırsatı buldu.

Ankara Tango Festivali kapsamında düzenlenen "Bir Tango Gecesi" konseri, CSO Ada Ankara'da...

Ankara Tango Festivali kapsamında düzenlenen "Bir Tango Gecesi" konseri, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Ankara Capital Tango Okulunun düzenlediği festivalde, dünyaca ünlü Rus Tango Passional Orkestrası konser verdi. Konserde, farklı dönem ve tarzlardan oluşan 22 tango eseri icra edilirken Arjantin tangosunun dünya şampiyonu çifti Ezequiel Lopez ve Camila Alegre, Ankara'da ilk kez sahne aldı.

Ankara Tango Festivali kapsamında düzenlenen "Bir Tango Gecesi" konseri, CSO Ada Ankara'da...

Ankara Tango Festivali kapsamında düzenlenen "Bir Tango Gecesi" konseri, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Ankara Capital Tango Okulunun düzenlediği festivalde, dünyaca ünlü Rus Tango Passional Orkestrası konser verdi. Konserde, farklı dönem ve tarzlardan oluşan 22 tango eseri icra edilirken Arjantin tangosunun dünya şampiyonu çifti Ezequiel Lopez ve Camila Alegre, Ankara'da ilk kez sahne aldı.

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