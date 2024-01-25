Sadece 9 dakikada sufleniz hazır! Üstelik bu sufle bardakta

Sadece 9 dakikada sufle yapmak istiyorsanız; sizlere harika bir tarifle geldik! Bardakta yapacağınız bu sufle için toplamda 15 dakikanızı ayırmanız yetecek. İşte lezzeti ile içinizi ısıtacak bardakta sufle tarifi…

Sadece 9 dakikada sufleniz hazır! Üstelik bu sufle bardakta
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Canınız çikolatalı bir tatlı çektiyse ve pratik yapacak bir tatlı tarifi arıyorsanız; sadece 9 dakikada yapacak olduğunuz bardakta sufle tarifi ile karşınızdayız. Çikolata içersinde boğulmak istediğiniz günlere özel olarak hazırlanmış olan bu tarifle sadece 15 dakikada sufleniz hazır olacak. 9 dakikada pişireceğiz bardakta sufle tarifi ile parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte bardakta sufle tarifinin detayları…

BARDAKTA SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ 

  • 1 tane yumurta
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde şeker
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde süt
  • Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
  • Yarım su bardağı ölçüsünde un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı ölçüsünde kakao 
  • 1 çimdik tuz
  • 2 parça çikolata

BARDAKTA SUFLE TARİFİ

BARDAKTA SUFLE TARİFİ YAPILIŞI 

  1. Yarım çay bardağı ölçüsünde şekeri ve bir yumurtayı güzelce çırpalım.
  2. Ardından yarım çay bardağı ölçüsünde süt ve yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ eklemesi yaparak da çırpmaya devam edelim.
  3. Sonrasında yarım su bardağı ölçüsünde unu, 1 yemek kaşığı ölçüsünde kakaoyu, bir paket kabartma tozunu ve bir çimdik tuzu da ekleyerek çırpalım.
  4. Bardağı yarısından çok az fazla şekilde dolduralım. 
  5. İsteğe bağlı olarak ise içersinde bir parça çikolata eklemesi yapalım.
  6. Tencere içersinde bardağın boyunu geçmeyecek şekilde su kaynatalım.
  7. Kaynatmış olduğumuz suyun içersine ise bardaklarımızı koyalım.
  8. Bu tarifte önemli olan 3 dakika boyunca tencerenin üstü açık bir şekilde 6 dakika ise tencerenin kapağı kapalı şekilde toplamda 9 dakika bardakları kaynatmak pişirmek. Şimdiden 9 dakikada pişirceğiniz sufle tarifi için afiyet olsun!
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