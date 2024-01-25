Sadece 9 dakikada sufleniz hazır! Üstelik bu sufle bardakta

Canınız çikolatalı bir tatlı çektiyse ve pratik yapacak bir tatlı tarifi arıyorsanız; sadece 9 dakikada yapacak olduğunuz bardakta sufle tarifi ile karşınızdayız. Çikolata içersinde boğulmak istediğiniz günlere özel olarak hazırlanmış olan bu tarifle sadece 15 dakikada sufleniz hazır olacak. 9 dakikada pişireceğiz bardakta sufle tarifi ile parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte bardakta sufle tarifinin detayları…

BARDAKTA SUFLE TARİFİ MALZEMELERİ

1 tane yumurta



Yarım çay bardağı ölçüsünde şeker



Yarım çay bardağı ölçüsünde süt



Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



Yarım su bardağı ölçüsünde un



1 paket kabartma tozu



1 yemek kaşığı ölçüsünde kakao

1 çimdik tuz

2 parça çikolata





BARDAKTA SUFLE TARİFİ YAPILIŞI