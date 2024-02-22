Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Türkiye Genelinde 38.000 ₺ Maaş ile 2000 Ebe Alımı Yapıyor

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DEV KADRO AÇILIŞI: 2000 EBE POZİSYONU İÇİN ALIM DUYURUSU

Türkiye’nin sağlık sektörüne nitelikli eleman kazandırma çabaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, ebeler için geniş çaplı bir alım yapacağını duyurdu. İşte adayların bilmesi gerekenler.





EBE ALIMINDA KONTENJAN VE BAŞVURU DETAYLARI

Ebe Alımı İçin Gerekli Bilgiler Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 27 Bin personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların içinde 2000 kişilik kadro ile Ebe alımı da yer alıyor. Ebe alımı için başvuru yapmak isteyenlerin, belirlenen şartları ve ilan detaylarını bilmeleri gerekiyor. Haberimizde, Ebe alımı ile ilgili bilmeniz gerekenleri paylaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı ebe alım Kontenjan Dağılımı Nasıl?

Sağlık Bakanlığı, her yıl Ebe alımı yapmaktadır. 2024 yılında da Lisans düzeyinde 2000 Ebe alımı gerçekleştirecektir.

Sağlık Bakanlığı ebe alım Başvuru Şartları Neler?

Sağlık Bakanlığı Personel alımında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Bu şartlar, " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şeklindedir.

Bunun yanında, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmak da gerekmektedir.

KPSS Şartı olarak, 2022 yılında yapılan KPSS’den Lisans seviyesinde KPSSp3 puan türünden puan almış olmak şarttır.

Eğitim Şartı olarak, Ebe alımları " 4603" nitelik kodu ile yapılacaktır. Bu nitelik kodu için gerekli olan şart, " Ebelik lisans programından mezun olmak. " şeklindedir.

Sağlık Bakanlığı ebe alım Tercihler Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı için tercihler 21 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 28 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir. Tercihler, sadece ÖSYM üzerinden yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ebe alım Taban KPSS Kaç Olacak?

Sağlık Bakanlığı Ebe alımı için 2024 yılında 2000 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu alımlar için, geçmiş yıllarda yapılan atamalarda Taban KPSS puanı şu şekildedir. 2024 yılında da yapılan alımlarda, puanınızı bu tabloya göre karşılaştırabilirsiniz.

Taban EBE KPSS Puanı: 61,51551 Puan ile Atama Yapılır

Sağlık Bakanlığı Ebe Maaşları Kaç TL?

Sağlık sektöründe yapılan son zamlarla birlikte, ebe maaşları da artmıştır. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ebelerin maaşları 38 bin TL’nin üzerindedir.

4 Yıllık Lisans Sağlık Bakanlığı Ebe Maaşları: 50,349.50 T

Özel Sektörde Ebe Maaşları Kaç TL?

Özel sektörde çalışan ebelerin maaşları, çalıştıkları kurumun büyüklüğüne, iş yüküne ve tecrübelerine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, özel sektörde çalışan ebelerin maaş aralıkları şöyledir:

Özel Sektörde En Düşük Ebe Maaşı: 20.000 TL

Özel Sektörde Ortalama Ebe Maaşı: 23.000 TL

Özel Sektörde En Yüksek Ebe Maaşı: 28.000 TL

• Sağlık Bakanlığı ebe alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek.

• Sağlık Bakanlığı ebe alımı için hangi şartlar aranıyor?

Türk vatandaşı olmak, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, KPSS'den P93 puan türünden puan almak, ebelik lisans programından mezun olmak.

• Sağlık Bakanlığı ebe alımı için taban puan kaç?

2023 yılı alımlarında taban puan 61,51551 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için kesin puan henüz belli değil.

• Sağlık Bakanlığı ebe maaşı ne kadar?

Ebe maaşları, ek gösterge, ek mesai ve ek görevlere göre değişmekle birlikte ortalama 38.000 TL civarındadır.