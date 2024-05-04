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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Başvuru tarihi, şartları, kadro açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 bin sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi. Başvuru tarihleri, koşulları ve branş dağılımına ilişkin detaylı bilgiler kamuya açıklanacaktır.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:01
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Başvuru tarihi, şartları, kadro açıklandı!

Sağlık Bakanlığı'ndan Personel Alımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 36 bin yeni sağlık çalışanını işe alacak büyük bir işe alım süreci başlatılıyor. Türkiye genelinde sağlık alanındaki hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla personel alımı bu kapsamda gerçekleştirilecektir.

Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl belirlediği kayıt koşulları, daha önce olduğu gibi Türk vatandaşlarının da tercih yapmasını gerektiriyor. Özellikle TC vatandaşları veya yeşil kart sahipleri başvuru yapabilecek. Yabancı adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adayların ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile 48. maddesinin A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7. bentlerinde belirtilen genel şartların yanı sıra ilan edilecek özel şartları da taşıması gerekmektedir.

Güvenlik Soruşturması İle Arşiv Araştırması

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı

Başvuru sahibinin 7315 sayılı Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmaları Hakkında Kanun uyarınca değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu süreç ise, adayların kamu hizmetine uygunluğunun detaylı olarak incelenmesini sağlayacaktır.

Branş Dağılımı İle Pozisyonların Detayları

Sağlık Bakanlığı, personel alımı yapılması gereken sektör ve pozisyonların detaylı tahsisini gerçekleştirecek. Lise, üniversite ve lisans mezunu olan adaylar farklı kategorilerde değerlendirilecektir. Daha öncesinde KPSS 2022/11 ve 2023/5 Öncelik Kılavuzu'na yerleştirilen adaylar, bu yeni işe alım sırasında sistem tarafından engellenecektir.

Bu geniş çaplı personel alımıyla, Türkiye genelindeki tıbbi tesislerde çalışacak yeni çalışanlarla daha geniş yelpazede tıbbi hizmet sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor. İstihdam edilen personel ile daha verimli ve etkili bir sağlık sisteminin oluşturulması beklenmektedir.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Başvuru tarihi, şartları, kadro açıklandı!

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