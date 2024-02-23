Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 8 Bin İşçi KPSS'siz İstihdam Edilecek: İŞKUR Başvuru Adımları

Sağlık Bakanlığı'ndan 8 Bin İşçi Alımı Müjdesi! Başvurular Başladı!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı Kamu İşçi Alımı ve Personel alımı faaliyetleri kapsamında 8 bin işçi alımı için resmi ilana çıktı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular için adaylardan aranan şartlar ve başvuru bilgileri belli oldu.





Sağlık Bakanlığı 2024 yılında farklı hastanelerde çalıştırmak üzere 8 bin kamu işçisi alacağını duyurdu. Bu alım için başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacak ve adaylardan bazı şartlar istenecek.

Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alımı Hangi Kadrolara Yapılacak?

İŞKUR’da yayınlanan ilana göre 8000 kişilik kadro şu şekilde dağıtılmıştır.

84 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elamanı, 127 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 144 Elektrikçi (Genel), 143 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, 64 İnşaat Boyacısı/Boyacı, 32 Marangoz, 2 Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi 2 Oto Elektrikçi, 2 Otomotiv Kaportacısı, 600 Klinik Destek Elemanı, 3250 Güvenlik Görevlisi, 3550 Temizlik Görevlisi, Başvuru Şartları Nelerdir? Başvuru yapacak adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartları taşıması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı işçi alım KPSS Şartı Aranmıyor!

Sağlık Bakanlığı işçi alımında adaylardan KPSS puanı istemeyecektir. Bu nedenle alımlar kura yöntemiyle yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alım Yaş Şartı Nasıldır?

Başvuru tarihinin son günü olan 27 Şubat 2024 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak. Başvuru tarihinin ilk günü olan 23 Şubat 2024 tarihinde 40 yaşından gün almamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilir).

Sağlık Bakanlığı işçi alım Sağlık Şartı Nedir?

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Başvuru Tarihleri ve Adresi Nedir? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı için başvurular 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru adresi için BURAYAtıklayın.





Sağlık Bakanlığı işçi alım Kontenjana Göre Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

- En az 5 yıllık ilkokul mezunu olmak veya yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesine sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) Alımı Şartları:

- Ortaöğretim kurumlarından, ön lisans programlarından veya lisans bölümlerinden mezun olmak.

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu gereği geçerliliği devam eden özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Elektrikçi (Genel) Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

Marangoz Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

İnşaat Boyacısı/Boyacı Alımı Şartları:

- Ortaöğretim veya ön lisans programlarından mezun olmak.

Klinik Destek Elemanı (Hastane) Alımı Şartları:

- Ortaöğretim kurumlarından Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği dalından mezun olmak.





İŞKUR Başvurusu Nasıl Yapılır? Görsel Anlatım:

Adım 1: Üye Girişi veya Üye Olma

- Öncelikle adaylar, sube.iskur.gov.tr adresine girmelidir.

- Ardından, İş Arayan girişi yaparak veya üyeliği olmayanlar için üye olarak İş ilanlarına erişebilirler.

Adım 2: İş İlanlarına Erişim

1. Üyelik girişi yapıldıktan sonra, "İŞ İLANLARI" linkine tıklanmalıdır.

2. İlk adımı uygulayan adaylar, iş ilanlarının arama kısmına yönlendirilecektir.

3. İŞKUR, detaylı arama yöntemleri sunarak adaylara kolaylık sağlar. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapacağı alımlara erişmek için istenilen meslek ve şehirde detaylı arama yapılabilir.

- Örneğin, "Temizlik Görevlisi" yazarak MESLEK kısmına, "KAMU" seçeneğini seçerek İŞYERİ TÜRÜ kısmına, ve "SAĞLIK BAKANLIĞI" yazarak İŞYERİ ÜNVANI kısmına ilgili terimler yazılabilir.

- Aynı şekilde diğer pozisyonlar için de benzer arama terimleri kullanılabilir.

4. Sol tarafta bulunan "İL VEYA İLÇE" kısmına bulunulan ili yazarak ilanları detaylandırmak mümkündür.

Görsel Anlatımlar:

- TEMİZLİK GÖREVLİSİ ARAMA:

- KLİNİK DESTEK ELEMANI ( HASTANE ) ARAMA:

- GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( SİLAHSIZ ) ARAMA:

- DİĞER POZİSYONLAR İÇİN AYNI ŞEKİLDE ARAMA YAPILACAK.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı için hangi şartlar aranıyor?

Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak yer alıyor.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı için KPSS şartı var mı?

Hayır, herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır. Alımlar kura işlemleri ile gerçekleştirilecek.

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı için yaş şartı nedir?

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

• Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuru nasıl yapılır?

Başvurular İŞKUR'un BURADAKİ adresinden yapılabilecek.