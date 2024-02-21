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Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 44 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, sağlık sektöründe geniş bir istihdam alanı yaratmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:01
Sağlık Bakanlığı’ndan 9 bin sözleşmeli personel alımı müjdesi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan Dev Personel Alımı: 44 Bin Yeni İş Fırsatı

Sağlık Bakanlığı, yeni yılda geniş çaplı bir istihdam hamlesi başlatıyor. 44 bin kişilik personel alımıyla sağlık sektöründe çalışma fırsatları genişliyor.

personel alımı

Türkiye’nin dört bir yanından beklenen haber geldi: Sağlık Bakanlığı, bünyesine katılacak 44 bin yeni personel için ilanları yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla başlayan bu süreç, sağlık sektöründe büyük bir istihdam kapısı aralıyor.

Yeni Yıl, Yeni İmkanlar: Sağlık Sektöründe İstihdam Seferberliği

2024 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığı, 35 bin kişilik personel alımını duyurmuştu. Ancak, Bakan Fahrettin Koca’nın son açıklamalarıyla bu sayı 9 bin kişi daha artarak 44 bine ulaştı. Bu gelişme, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için yeni umutlar yaratıyor. 

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında en çok beklenen ilanlardan biri olmaya devam ediyor. Bakanlık bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Türkiye genelinde çeşitli kadrolarda toplam 44 bin personel ve işçi alımı yapılacak. Bu haber, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaşıldı.

Başlangıçta Sağlık Bakanlığı, 35 bin işçi ve personel alımı için duyuru yapmıştı. Ancak son gelen açıklamayla birlikte, bu kontenjana 9 bin kişilik yeni bir ek yapıldı. Böylelikle toplam alım sayısı 44 bine ulaştı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, sözleşmeli personel sayısının başlangıçta 27 bin olduğunu belirtti. Ancak yapılan düzenlemeyle birlikte 9 bin kişilik ilave alımın gündeme geldiğini ve toplamda 36 bin sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceğini ifade etti..

Sağlık Bakanlığı Personel Alım Süreci Nasıl İşleyecek? 

ÖSYM üzerinden yapılan duyuruya göre, ilk etapta 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS 2024/5 kapsamında yapılacak olan bu alım, daha sonra 9 bin kişilik ek kontenjanla tamamlanacak.

Sağlık Bakanlığı'nda KPSS ile Yeni Kariyer Yolculuğuna Çıkın

Sözleşmeli personel alımı, KPSS tercih kılavuzu aracılığıyla yapılacak. Bu süreçte, adaylar benzeri kadrolar için başvuruda bulunabilecekler.

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