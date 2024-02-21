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Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı

Sağlık Bakanlığı, geniş kapsamlı bir personel alımı gerçekleştiriyor. Toplam 27 bin kişilik alımın içinde, ATT ve Paramedik pozisyonları için 1940 kişilik bir kontenjan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:34
Sağlık Bakanlığı’ndan Paramedik ve ATT Adaylarına Müjde! Türkiye Genelinde 1940 Kadro İçin 48.500 TL Maaş ile Alım Başladı

Sağlık Sektöründe Dev Fırsat: Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel Alacak!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında sağlık sektörünü güçlendirecek 27 bin yeni sözleşmeli personel alımını duyurdu. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından yapılacak olan bu alım, özellikle ATT ve Paramedik pozisyonları için büyük bir kontenjan ayırıyor.

personel alımı

Giriş Paragrafı: Türkiye’nin sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı, geniş çaplı bir personel alımı planladığını açıkladı. Bu alım, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için yeni kapılar aralıyor.

ATT ve Paramedik Alımında Kontenjan ve Şartlar

Bakanlık, ATT ve Paramedik pozisyonları için toplamda 1940 kişilik bir alım yapacak:

Paramedik Pozisyonu: 1540 kişi

ATT Pozisyonu: 400 kişi

ATT ve paramedik alım Başvuru Şartları ve KPSS Kriterleri

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması ve sosyal güvenlik kurumlarından herhangi bir aylık almıyor olması gerekiyor. KPSS’den alınması gereken puanlar ise şöyle:

Ön Lisans (P93) ve Lisans (P3) için belirlenen puanlar

ATT ve paramedik Görev Tanımları ve Mezuniyet Şartları

Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri pozisyonları için adayların ilgili yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirebilecek nitelikte olmaları ve belirtilen önlisans programlarından mezun olmaları bekleniyor.

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) unvanına başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen görevleri yerine getireceklerdir. Bu görevler şunlardır:

a) İntravenöz ve intraossöz girişimler yapmak.

b) Temel hava yolu uygulamaları gerçekleştirmek, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulamaları yapmak.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygulamak.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak; bu kapsamda yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanmak.

d) Travma stabilizasyonu sağlamak, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon yapmak.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.

g) Acil doğum durumlarında doğum eylemine yardımcı olmak.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olmak.

h) Görevin her aşamasında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir şekilde kullanmak.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak; gerektiğinde ambulansta sürücülük görevini üstlenmek.

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanı için gerekenler ise şunlardır:

- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarından birinden mezun olmak..

ATT ve paramedik alım Tercih ve Atama Süreci

personel alımı

Tercihler, 21 Şubat 2024 tarihinde başlayıp, 28 Şubat 2024 tarihine kadar ÖSYM üzerinden yapılacak. Atama puanları ise şu şekilde belirlendi:

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 65,21084 puan

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım): 73,15550 puan

2024 ATT Maaşları Ne Kadar?

2024 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ve Paramediklerin maaşlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

Kamuda ATT Maaşları:

2021 yılında kamuda çalışan ATT'ler, enflasyon oranına bağlı olarak maaşlarını almaktadırlar. Bu doğrultuda, 2024 yılı itibarıyla ATT'lerin ortalama maaşı 48.500 TL seviyesindedir.

Özel Sektörde ATT Maaşları:

2024 yılında özel sektörde çalışan ATT'lerin maaşları 21.500 TL ile 32.500 TL arasında değişmektedir. Yeni yılda bu maaşların artması beklenmektedir.

• Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor mu?

Evet, Sağlık Bakanlığı 2024 yılı personel alım planı kapsamında 27 bin sözleşmeli personel alacak.

• ATT ve paramedik alımları ne zaman yapılacak?

Başvurular 21 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 28 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

• ATT ve paramedik alımı için hangi şartlar aranıyor?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar ve özel şartlar aranacak. Özel şartlar arasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 2022 yılında yapılan KPSS'den ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden puan almış olmak ve ilgili önlisans programlarından mezun olmak yer alıyor.

• ATT ve paramedik alımı için başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular sadece ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

• ATT ve paramedik taban puanları nedir?

2023 yılı ATT taban puanı 65,21084, paramedik taban puanı ise 73,15550'dir.

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